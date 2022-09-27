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    Кантона назвал двух игроков, которыми восхищается

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона назвал двух футболистов, которыми восхищается.

    «Я очень счастлив. Я проживаю великолепные моменты в другом мире, который, думаю, намного лучше, чем тот, в котором я мог бы быть тренером или остался в мире футбола.

    Я восхищаюсь Райаном Гиггзом и Паоло Мальдини, которые 20 лет играли в одном клубе на профессиональном уровне.

    Я восхищаюсь ими, потому что я не могу этого делать, мне очень быстро становится скучно, может быть, потому, что у меня есть другие увлечения», – цитирует Кантона The Athletic.

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    Источник: Sport24

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