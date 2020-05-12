Гиггз – о конфликте Бекхэма и Фергюсона в 2002-м: «Дэвид переходил границы дозволенного»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз вспомнил о конфликте между бывшим партнером по английскому клубу Дэвидом Бекхэмом и главным тренером Алексом Фергюсоном.

«Продажа Дэвида в «Реал» была связана с футбольными причинами.

Это было сделано, чтобы купить кого-то, или потому, что Бекхэм терял прежнее влияние на игру. Или просто пришло время.

Иногда Дэвид переходил границы дозволенного, он спорил каждую неделю. Тогда для обеих сторон настало время двигаться дальше. Такое происходило не только с ним», – заявил Гиггз.