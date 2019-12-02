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Гиггз не разрешит Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020

2 декабря 2019, 17:47
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Представитель Футбольной ассоциации Уэльса Джонатан Форд заявил, что главный тренер валлийской команд Райан Гиггз запретит хавбеку «Реала» Гарету Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020.

«Райан ясно дал понять, что на базе наше внимание должно быть сосредоточено на футболе. Гольфа не будет в моем списке, когда я оценю возможные места базирования.
Нельзя попасть в ситуацию, когда в команде игроки, рискующие состоянием здоровья из-за гольфа. Я ценю, что некоторые смотрят на это по-другому. Нельзя тренироваться весь день, развлечение должно быть», – заявил Форд.

  • Уэльс стал 20-й сборной, вышедшей на чемпионат Европы из квалификации.
  • Валлийцы попали в группу к Италии, Швейцарии и Турции.

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Источник: The Times
Отбор ЧЕ-2020 Уэльс Бэйл Гарет Гиггз Райан
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Proker
1575307596
Пусть играет,он стресс снимает пока здоров...
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