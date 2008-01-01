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    Гиггз не разрешит Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020

    Представитель Футбольной ассоциации Уэльса Джонатан Форд заявил, что главный тренер валлийской команд Райан Гиггз запретит хавбеку «Реала» Гарету Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020.

    «Райан ясно дал понять, что на базе наше внимание должно быть сосредоточено на футболе. Гольфа не будет в моем списке, когда я оценю возможные места базирования.
    Нельзя попасть в ситуацию, когда в команде игроки, рискующие состоянием здоровья из-за гольфа. Я ценю, что некоторые смотрят на это по-другому. Нельзя тренироваться весь день, развлечение должно быть», – заявил Форд.

    • Уэльс стал 20-й сборной, вышедшей на чемпионат Европы из квалификации.
    • Валлийцы попали в группу к Италии, Швейцарии и Турции.

    «Уэльс, гольф, Мадрид». Бэйлу напомнили о его увлечении

    Бэйл – о кричалке «Уэльс, гольф, Мадрид»: «Это действительно забавно»

    Источник: The Times

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