Гиггз не разрешит Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020

Представитель Футбольной ассоциации Уэльса Джонатан Форд заявил, что главный тренер валлийской команд Райан Гиггз запретит хавбеку «Реала» Гарету Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020.

«Райан ясно дал понять, что на базе наше внимание должно быть сосредоточено на футболе. Гольфа не будет в моем списке, когда я оценю возможные места базирования.

Нельзя попасть в ситуацию, когда в команде игроки, рискующие состоянием здоровья из-за гольфа. Я ценю, что некоторые смотрят на это по-другому. Нельзя тренироваться весь день, развлечение должно быть», – заявил Форд.

Уэльс стал 20-й сборной, вышедшей на чемпионат Европы из квалификации.

Валлийцы попали в группу к Италии, Швейцарии и Турции.

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