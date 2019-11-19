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Бэйл – о кричалке «Уэльс, гольф, Мадрид»: «Это действительно забавно»

19 ноября 2019, 19:40
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Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл оценил кричалку валлийских болельщиков во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Азербайджаном (2:0).

«Да, я слышал ее во время игры. Когда уже был на скамейке после замены. Все ребята смеялись. Это действительно забавно», – сказал Бэйл.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Бэйл – о кричалке «Уэльс, гольф, Мадрид»: «Это действительно забавно»

Бэйл: «Понятия не имею, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Зато слежу за гольфом»

Источник: твиттер Sgorio
Отбор ЧЕ-2020 Уэльс Реал Бэйл Гарет
Комментарии (3)
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jengais
1574182408
Он жалуется, что из него сделали козла отпущения, хотя сам ведет себя соответственно. Раньше он мне нравился, как игрок, но теперь вызывает презрение, после его выходок и заявлений...Фу
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