Бэйл – о кричалке «Уэльс, гольф, Мадрид»: «Это действительно забавно»

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл оценил кричалку валлийских болельщиков во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Азербайджаном (2:0).

«Да, я слышал ее во время игры. Когда уже был на скамейке после замены. Все ребята смеялись. Это действительно забавно», – сказал Бэйл.

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