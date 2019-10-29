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  • Бэйл: «Понятия не имею, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Зато слежу за гольфом»

Бэйл: «Понятия не имею, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Зато слежу за гольфом»

29 октября 2019, 07:22
3

Вингер «Реала» Гарет Бэйл дал понять, что ему неинтересны политические события в мире.

«Я смотрю на Brexit с финансовой точки зрения, потому что это сильно затрагивает мои вложения. Все меняется. Однако я не читаю новости. Я действительно на 99 процентов ничего не знаю о Brexit.

Я даже не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Не имею ни малейшего понятия. Мне не интересно. Зато я слежу за гольфом и могу сказать, кто сейчас лучший игрок мира», – сказал валлиец.

  • Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
  • В текущем сезоне игрок провел семь матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

Источник: The Telegraph
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет
Комментарии (3)
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Давид59
1572327541
Ха-ха! Действительно! У них премьеры так часто меняются... Зато нашего 100% знает.
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