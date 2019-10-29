Бэйл: «Понятия не имею, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Зато слежу за гольфом»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл дал понять, что ему неинтересны политические события в мире.

«Я смотрю на Brexit с финансовой точки зрения, потому что это сильно затрагивает мои вложения. Все меняется. Однако я не читаю новости. Я действительно на 99 процентов ничего не знаю о Brexit.

Я даже не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Не имею ни малейшего понятия. Мне не интересно. Зато я слежу за гольфом и могу сказать, кто сейчас лучший игрок мира», – сказал валлиец.