Бэйл: «Понятия не имею, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Зато слежу за гольфом»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл дал понять, что ему неинтересны политические события в мире.
«Я смотрю на Brexit с финансовой точки зрения, потому что это сильно затрагивает мои вложения. Все меняется. Однако я не читаю новости. Я действительно на 99 процентов ничего не знаю о Brexit.
Я даже не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Не имею ни малейшего понятия. Мне не интересно. Зато я слежу за гольфом и могу сказать, кто сейчас лучший игрок мира», – сказал валлиец.
- Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
- В текущем сезоне игрок провел семь матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
Источник: The Telegraph