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    Бэйл: «Понятия не имею, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Зато слежу за гольфом»

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл дал понять, что ему неинтересны политические события в мире.

    «Я смотрю на Brexit с финансовой точки зрения, потому что это сильно затрагивает мои вложения. Все меняется. Однако я не читаю новости. Я действительно на 99 процентов ничего не знаю о Brexit.

    Я даже не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Не имею ни малейшего понятия. Мне не интересно. Зато я слежу за гольфом и могу сказать, кто сейчас лучший игрок мира», – сказал валлиец.

    • Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
    • В текущем сезоне игрок провел семь матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 07:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +500

      Давид59 6 часов назад

      Ха-ха! Действительно! У них премьеры так часто меняются... Зато нашего 100% знает.

      0
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      Рейтинг: +1522

      koli4ka > Давид59 4 часа назад

      так может он с Анатольевичем и в гольф гоняют?

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