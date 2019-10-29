Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Гиггз: «Дайте Сульшеру деньги, чтобы купить игроков. Уле нужно время»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался в поддержку главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера.

    «Манчестер Юнайтед» не хватает креативного игрока. Неслучайно, что лучшие выступления были против сильных команд. Оборону команд послабее всегда сложнее взломать.
    Вероятно, мы немного стеснительны в отношении креативных игроков, и Уле это признает.

    В команде Уле есть Аарон Ван-Биссака, Дэниэл Джеймс и Гарри Магуайр, у которых все хорошо. Его трансферы до сих пор были очень хорошими.

    Дайте ему те деньги, что были у других тренеров, чтобы купить игроков. Нужно взять еще пять или шесть игроков, и мы увидим реальную разницу. Уле нужно время. Он смотрит в будущее и одновременно пытается выиграть игры. Это трудно», – сказал Гиггз.

    • «МЮ» утвердил Сульшера главным тренером 28 марта.
    • Контракт рассчитан на три года.
    • Сейчас команда идет на седьмом месте в таблице АПЛ с 13 очками.

    Сульшер – перед матчем с «Ливерпулем»: «Уверен, «МЮ» выиграет АПЛ раньше, чем через 30 лет»

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2019 17:23
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +522

      Юрэс 1 час назад

      ЕЩЁ ДЕНЕГ !?!?!?!?!?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +822

      Sedoi_Goblin 12 часов назад

      Время-деньги.. Как говорится,видишь деньги- не теряй время!! Куй железо не отходя от кассы!!! .. :) Ну,а если серьёзно, то Райан прав..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Oldtrafford83 13 часов назад

      Согласен,нужно время и надеюсь его ему дадут!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      Serega 68 15 часов назад

      не поможет время он другой Лемп пример

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74307
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru