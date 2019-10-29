Гиггз: «Дайте Сульшеру деньги, чтобы купить игроков. Уле нужно время»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался в поддержку главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» не хватает креативного игрока. Неслучайно, что лучшие выступления были против сильных команд. Оборону команд послабее всегда сложнее взломать.

Вероятно, мы немного стеснительны в отношении креативных игроков, и Уле это признает.

В команде Уле есть Аарон Ван-Биссака, Дэниэл Джеймс и Гарри Магуайр, у которых все хорошо. Его трансферы до сих пор были очень хорошими.

Дайте ему те деньги, что были у других тренеров, чтобы купить игроков. Нужно взять еще пять или шесть игроков, и мы увидим реальную разницу. Уле нужно время. Он смотрит в будущее и одновременно пытается выиграть игры. Это трудно», – сказал Гиггз.

«МЮ» утвердил Сульшера главным тренером 28 марта.

Контракт рассчитан на три года.

Сейчас команда идет на седьмом месте в таблице АПЛ с 13 очками.

Сульшер – перед матчем с «Ливерпулем»: «Уверен, «МЮ» выиграет АПЛ раньше, чем через 30 лет»