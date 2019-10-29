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  • Гиггз: «Дайте Сульшеру деньги, чтобы купить игроков. Уле нужно время»

Гиггз: «Дайте Сульшеру деньги, чтобы купить игроков. Уле нужно время»

29 октября 2019, 17:23
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался в поддержку главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» не хватает креативного игрока. Неслучайно, что лучшие выступления были против сильных команд. Оборону команд послабее всегда сложнее взломать.
Вероятно, мы немного стеснительны в отношении креативных игроков, и Уле это признает.

В команде Уле есть Аарон Ван-Биссака, Дэниэл Джеймс и Гарри Магуайр, у которых все хорошо. Его трансферы до сих пор были очень хорошими.

Дайте ему те деньги, что были у других тренеров, чтобы купить игроков. Нужно взять еще пять или шесть игроков, и мы увидим реальную разницу. Уле нужно время. Он смотрит в будущее и одновременно пытается выиграть игры. Это трудно», – сказал Гиггз.

  • «МЮ» утвердил Сульшера главным тренером 28 марта.
  • Контракт рассчитан на три года.
  • Сейчас команда идет на седьмом месте в таблице АПЛ с 13 очками.

Сульшер – перед матчем с «Ливерпулем»: «Уверен, «МЮ» выиграет АПЛ раньше, чем через 30 лет»

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Сульшер Уле-Гуннар Гиггз Райан
Комментарии (4)
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Serega 68
1572365816
не поможет время он другой Лемп пример
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Oldtrafford83
1572371907
Согласен,нужно время и надеюсь его ему дадут!!!
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Sedoi_Goblin
1572375399
Время-деньги.. Как говорится,видишь деньги- не теряй время!! Куй железо не отходя от кассы!!! .. :) Ну,а если серьёзно, то Райан прав..
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Юрэс
1572413426
ЕЩЁ ДЕНЕГ !?!?!?!?!?!
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