Сульшер – перед матчем с «Ливерпулем»: «Уверен, «МЮ» выиграет АПЛ раньше, чем через 30 лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля» подколол соперника.

«Уверен, мы оправимся и выиграем Премьер-лигу. И я не сомневаюсь, что это случится раньше, чем через 30 лет», – сказал Сульшер.