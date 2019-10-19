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    Сульшер – перед матчем с «Ливерпулем»: «Уверен, «МЮ» выиграет АПЛ раньше, чем через 30 лет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля» подколол соперника.

    «Уверен, мы оправимся и выиграем Премьер-лигу. И я не сомневаюсь, что это случится раньше, чем через 30 лет», – сказал Сульшер.

    • «Ливерпуль» в последний раз становился чемпионом Англии в 1990 году, то есть 29 лет назад.
    • «МЮ» не может выиграть титул с 2013 года.
    • Матч «МЮ» – «Ливерпуль» состоится сегодня в 18:30 по московскому времени.

    Источник: The Telegraph

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +122

      1974valik 5 минут назад

      С такими планами на будущее клуба,желаю,чтобы после сегодняшнего матча его гнали метлой из клуба.Пусть возвращается с позором в Скандинавию,тренировать викингов.Там его уровень.

      0
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      Рейтинг: +1597

      Vladarg 46 минут назад

      Шутить изволит викинг.а что ему ещё остаётся?напоследок то..

      0
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      Рейтинг: +8529

      Cules2013 1 час назад

      Зря это он. МЮ в кризисе, сам Сульшер уже одной ногой стоит на увольнение, а у Ливерпуля как раз-таки всё лучше некуда. Чую, что Уле после МЮ уйдёт как тренер в небытие. Опять будут всякие Мёльде в послужном списке.

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      Рейтинг: +22

      KyLe2712 1 час назад

      Самому Сульшеру понятно, в какой ситуации и состоянии сейчас МЮ. Знает, что сегодня могут получить 3-4 за тайм. Но нужно же хоть как-то поднять настроение себе и игрокам. Троллинг, конечно, не очень.

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      Рейтинг: +1591

      Derzkiy1 1 час назад

      Ливерпуль разгромит МЮ , инфа 100%

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