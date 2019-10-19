Сульшер – перед матчем с «Ливерпулем»: «Уверен, «МЮ» выиграет АПЛ раньше, чем через 30 лет»

С такими планами на будущее клуба,желаю,чтобы после сегодняшнего матча его гнали метлой из клуба.Пусть возвращается с позором в Скандинавию,тренировать викингов.Там его уровень.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля» подколол соперника.
«Уверен, мы оправимся и выиграем Премьер-лигу. И я не сомневаюсь, что это случится раньше, чем через 30 лет», – сказал Сульшер.
- «Ливерпуль» в последний раз становился чемпионом Англии в 1990 году, то есть 29 лет назад.
- «МЮ» не может выиграть титул с 2013 года.
- Матч «МЮ» – «Ливерпуль» состоится сегодня в 18:30 по московскому времени.