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    Гиггз: «Мне тяжело признавать, как болельщику «Манчестер Юнайтед», но «Ливерпуль» проводит фантастический сезон»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», занимающий сейчас пост главного тренера сборной Уэльса, Райан Гиггз высоко оценил выступление «Ливерпуля» в АПЛ.

    «Мне тяжело признавать, как болельщику «Манчестер Юнайтед», но «Ливерпуль» проводит фантастический сезон. Они заслуживают победы в АПЛ.

    Это уже второй блестящий сезон. В прошлом году они поджимали «Манчестер Сити» до самого конца. У Клоппа великолепна команда. Я ее использую для наблюдения. Есть некоторые вещи, которые почерпнул из игры «Ливерпуля». Я взял кое-что, что хотел бы перенести в сборной Уэльса.

    Надеюсь, «Юнайтед» преодолеет этот разрыв и догонит их. Но нужно отдать должное «Ливерпулю», который выглядит просто фантастически в этом сезоне», – заявил Райан.

    • После 29-ти туров «Ливелпуль» лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на 25 очков.
    • У «Сити» матч в запасе.

    Источник: Goal

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