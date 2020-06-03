Гиггз: «Мне тяжело признавать, как болельщику «Манчестер Юнайтед», но «Ливерпуль» проводит фантастический сезон»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», занимающий сейчас пост главного тренера сборной Уэльса, Райан Гиггз высоко оценил выступление «Ливерпуля» в АПЛ.

«Мне тяжело признавать, как болельщику «Манчестер Юнайтед», но «Ливерпуль» проводит фантастический сезон. Они заслуживают победы в АПЛ.

Это уже второй блестящий сезон. В прошлом году они поджимали «Манчестер Сити» до самого конца. У Клоппа великолепна команда. Я ее использую для наблюдения. Есть некоторые вещи, которые почерпнул из игры «Ливерпуля». Я взял кое-что, что хотел бы перенести в сборной Уэльса.

Надеюсь, «Юнайтед» преодолеет этот разрыв и догонит их. Но нужно отдать должное «Ливерпулю», который выглядит просто фантастически в этом сезоне», – заявил Райан.