Гиггз покинул пост главного тренера сборной Уэльса. Он не работал 1,5 года из-за обвинений в домашнем насилии

Футбольная ассоциация Уэльса подтвердила отставку главного тренера сборной Райана Гиггза.
48-летний специалист покинул занимаемый пост по собственному желанию.
По информации Sky Sports, Гиггз ушел, чтобы не мешать команде готовиться к ЧМ-2022. Он считает, что судебные заседания с его участием могут отвлекать футболистов.
- Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» обвиняется в домашнем насилии.
- Из-за этого он фактически не руководил сборной с ноября 2020 года.
- Валлийцы вышли на чемпионат мира при Робе Пейдже, который исполняет обязанности главного тренера.
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Источник: сайт Футбольной ассоциации Уэльса