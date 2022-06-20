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Гиггз покинул пост главного тренера сборной Уэльса. Он не работал 1,5 года из-за обвинений в домашнем насилии

Футбольная ассоциация Уэльса подтвердила отставку главного тренера сборной Райана Гиггза.

48-летний специалист покинул занимаемый пост по собственному желанию.

По информации Sky Sports, Гиггз ушел, чтобы не мешать команде готовиться к ЧМ-2022. Он считает, что судебные заседания с его участием могут отвлекать футболистов.

  • Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» обвиняется в домашнем насилии.
  • Из-за этого он фактически не руководил сборной с ноября 2020 года.
  • Валлийцы вышли на чемпионат мира при Робе Пейдже, который исполняет обязанности главного тренера.

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Источник: сайт Футбольной ассоциации Уэльса

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20.06.2022 23:27
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