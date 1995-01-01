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    Гиггз: «Надо дать Сульшеру время. Ему не повезло работать в эпоху Клоппа и Гвардиолы»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз выразил поддержку главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру.

    «Сейчас занимать пост тренера «МЮ» крайне сложно. В последние пять лет в команде смесь из игроков Фергюсона, Мойеса, ван Гаала и Моуринью. Сульшер пытается вернуться к тому «Юнайтед», который привычен всем нам. Он приводит в клуб молодых и голодных до игры парней – Джеймса, Ван-Биссаку, Магуайра.

    Однако ему не повезло работать в эпоху Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. Клопп уже четвертый год в «Ливерпуле», Гвардиола строил свой «Ман Сити» в этот же период. Покеттино провел в «Тоттенхэме» уже шесть лет. Сульшер тоже должен получить время. Оно необходимо, чтобы команда начала играть в тот футбол, который тренер хочет видеть», – сказал Гиггз.

    • 46-летний Сульшер в декабре прошлого года сменил во главе «МЮ» Жозе Моуринью.
    • В АПЛ команда финишировала на шестом месте.
    • В текущем розыгрыше Премьер-лиги манкунианцы занимают 10-ю строчку по итогам семи туров.

    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1307

      Alekxei Z. 14 минут назад

      Да тяжело в эпоху Гвардиолы и Клоппа, только вот МЮ идёт не на 3-м месте и не может обыграть не только Сити и Ливерпуль. Сама игра просто ужасна.
      другой пример Челси !!!
      Лэмпард сделал ставку на молодежь , командочка играет в очень привлекательный футбол !!!
      Что такое Сульшер как тренер ? Ничего !!!

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      Рейтинг: +609

      talgatnurzhanov2006 41 минуту назад

      однозначно оставлять и дать время.

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