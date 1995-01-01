Гиггз: «Надо дать Сульшеру время. Ему не повезло работать в эпоху Клоппа и Гвардиолы»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз выразил поддержку главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру.

«Сейчас занимать пост тренера «МЮ» крайне сложно. В последние пять лет в команде смесь из игроков Фергюсона, Мойеса, ван Гаала и Моуринью. Сульшер пытается вернуться к тому «Юнайтед», который привычен всем нам. Он приводит в клуб молодых и голодных до игры парней – Джеймса, Ван-Биссаку, Магуайра.

Однако ему не повезло работать в эпоху Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. Клопп уже четвертый год в «Ливерпуле», Гвардиола строил свой «Ман Сити» в этот же период. Покеттино провел в «Тоттенхэме» уже шесть лет. Сульшер тоже должен получить время. Оно необходимо, чтобы команда начала играть в тот футбол, который тренер хочет видеть», – сказал Гиггз.