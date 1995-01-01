Гиггз составил символическую сборную «Манчестер Юнайтед» и не включил в нее Роналду

Да , в МЮ Роналду был ещё не так хорош , но все таки лучше Сульшера !
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз составил символическую сборную команды, сообщает Sportbox со ссылкой на Manchester Evening News. Он не включил в нее пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
Символическая сборная «Манчестер Юнайтед» по версии Гиггза: Шмейхель, Гари Невилл, Фердинанд, Сильвестр, Ирвин, Кин, Батт, Скоулз, Бекхэм, Руни, Сульшер.
- Роналду дважды признавали лучшим игроком сезона АПЛ.
- Гиггз всю карьеру провел в «Юнайтед».
- Сейчас он тренирует сборную Уэльса.