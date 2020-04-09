Гиггз составил символическую сборную «Манчестер Юнайтед» и не включил в нее Роналду

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз составил символическую сборную команды, сообщает Sportbox со ссылкой на Manchester Evening News. Он не включил в нее пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Символическая сборная «Манчестер Юнайтед» по версии Гиггза: Шмейхель, Гари Невилл, Фердинанд, Сильвестр, Ирвин, Кин, Батт, Скоулз, Бекхэм, Руни, Сульшер.