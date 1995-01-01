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    Гиггз составил символическую сборную «Манчестер Юнайтед» и не включил в нее Роналду

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз составил символическую сборную команды, сообщает Sportbox со ссылкой на Manchester Evening News. Он не включил в нее пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

    Символическая сборная «Манчестер Юнайтед» по версии Гиггза: Шмейхель, Гари Невилл, Фердинанд, Сильвестр, Ирвин, Кин, Батт, Скоулз, Бекхэм, Руни, Сульшер.

    • Роналду дважды признавали лучшим игроком сезона АПЛ.
    • Гиггз всю карьеру провел в «Юнайтед».
    • Сейчас он тренирует сборную Уэльса.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 01:07
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3844

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Да , в МЮ Роналду был ещё не так хорош , но все таки лучше Сульшера !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      Cleaner 28 минут назад

      Ну не включил и не включил. Роналду от этого хуже спать не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      моэм 2 часа назад

      Обида Гиггза понятна... из за Роналду его стали редко называть волшебником , потому что волшебство творил Роналду , а в сезоне 2007-2008 , когда МЮ взял все титулы какие были гремел Роналду , а Гиггз потерял постоянное место в основе.

      2
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Вместо Батта - Кантона , а вместо Сульшера конечно Роналду.
      Пожертвовал бы и Ирвином ради самого Гигггза.
      Есть игроки " ЛИЦО" клуба , его СЛАВА, а есть одни из многих...
      Сульшер ( вечно запасной), БАТТ, Ирвин и Сильвестр ??? Были посильнее на их позиции.
      ИМХО

      4
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      Рейтинг: +1547

      Ден 781 4 часа назад

      И Канчельскиса нет, ужас

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6631

      piligrim1986 4 часа назад

      ну что собственно и нормально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2564

      Черкизовский Кот 8 часов назад

      Ники Батт. Роналду дебютировал за МЮ в 2003-м как раз выйдя ему на замену.

      1
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      Рейтинг: +1191

      gor77 9 часов назад

      Ну, не включил Роналду и что. Зато в его сборную вошли практически все лучшие из "The Class of '92"!!!

      7
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 9 часов назад

      Просто и Гиггз играл до 40. Тяжело наверно было сделать выбор. За то время что играл в команде сменилось несколько поколений. Но это его выбор. Здоровья Гиггзу.

      1
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      Рейтинг: +16094

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Зависть.

      0
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