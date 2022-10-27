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    Салах повторил достижение Гиггза и Анри в Лиге чемпионов

    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде разгромил «Аякс» – 3:0.

    Нападающий Мохамед Салах забил сам и ассистировал Харви Эллиоту.

    Еиптянин в составе «Ливерпуля» отличился в ЛЧ 39 голами и 12 результативными передачами.

    Он стал третьим футболистом, набравшим 50+ баллов по системе «гол+пас» за английский клуб в главном еврокубке.

    Салах повторил достижение Райана Гиггза (69 в «Манчестер Юнайтед») и Тьерри Анри (52 в «Арсенале»).

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    Источник: Opta

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