Салах повторил достижение Гиггза и Анри в Лиге чемпионов

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде разгромил «Аякс» – 3:0.

Нападающий Мохамед Салах забил сам и ассистировал Харви Эллиоту.

Еиптянин в составе «Ливерпуля» отличился в ЛЧ 39 голами и 12 результативными передачами.

Он стал третьим футболистом, набравшим 50+ баллов по системе «гол+пас» за английский клуб в главном еврокубке.

Салах повторил достижение Райана Гиггза (69 в «Манчестер Юнайтед») и Тьерри Анри (52 в «Арсенале»).