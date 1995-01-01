Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Гиггз: «Мне жаль Сульшера. Ему приходится отвечать на вопросы о Погба, который то покинет клуб, то травмирован, то еще где-то»

    Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что «МЮ» стоит избавиться от полузащитника Поля Погба.

    «Хочу ли я увидеть Погба в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне и ожидаю ли этого? Нет и нет. Мне жаль Уле-Гуннара Сульшера, потому что ему постоянно задают вопросы о Погба. «Юнайтед» сейчас проводит неплохой отрезок, и это без Погба. В нескольких играх он появлялся на поле и выглядел неплохо, но в настоящий момент ситуация разочаровывающая.

    Он талант, мы постоянно говорим о нем, но он не был стабилен в «Юнайтед». Для тренера это разочарование, когда постоянно приходится отвечать на вопросы об игроке, который, по слухам, то покинет клуб, то травмирован, то еще где-то, хотя должен тренироваться на базе в Каррингтоне», – сказал Гиггз.

    • За последние три месяца француз принял участие только в двух матчах, выходя при этом на замену.
    • Всего в текущем сезоне Погба провел за «МЮ» восемь игр и сделал два ассиста.

    Райола: «Вся проблема Погба – в «Манчестер Юнайтед». Этот клуб загубил бы карьеру даже Пеле и Марадоне»

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74979
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru