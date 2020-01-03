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  • Гиггз: «Мне жаль Сульшера. Ему приходится отвечать на вопросы о Погба, который то покинет клуб, то травмирован, то еще где-то»

Гиггз: «Мне жаль Сульшера. Ему приходится отвечать на вопросы о Погба, который то покинет клуб, то травмирован, то еще где-то»

3 января 2020, 18:29
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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что «МЮ» стоит избавиться от полузащитника Поля Погба.

«Хочу ли я увидеть Погба в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне и ожидаю ли этого? Нет и нет. Мне жаль Уле-Гуннара Сульшера, потому что ему постоянно задают вопросы о Погба. «Юнайтед» сейчас проводит неплохой отрезок, и это без Погба. В нескольких играх он появлялся на поле и выглядел неплохо, но в настоящий момент ситуация разочаровывающая.

Он талант, мы постоянно говорим о нем, но он не был стабилен в «Юнайтед». Для тренера это разочарование, когда постоянно приходится отвечать на вопросы об игроке, который, по слухам, то покинет клуб, то травмирован, то еще где-то, хотя должен тренироваться на базе в Каррингтоне», – сказал Гиггз.

  • За последние три месяца француз принял участие только в двух матчах, выходя при этом на замену.
  • Всего в текущем сезоне Погба провел за «МЮ» восемь игр и сделал два ассиста.

Райола: «Вся проблема Погба – в «Манчестер Юнайтед». Этот клуб загубил бы карьеру даже Пеле и Марадоне»

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Сульшер Уле-Гуннар Гиггз Райан
Комментарии (1)
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Cules2013
1578072193
Это всё так, но у Сульшера есть проблемы посерьёзнее Погба. Это проблемы общекомандные, ведь он уже 4-й тренер после САФа, а игра команды всё никак не налаживается. Скоро и его уволят. Уверен в этом. Дадут до конца сезона отмучаться и всё.
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