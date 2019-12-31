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    Агент Райола: «Вся проблема Погба – в «Манчестер Юнайтед». Этот клуб загубил бы карьеру даже Пеле и Марадоне»

    Представитель полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола считает, что его игроку мешает раскрыться клуб. По мнению итальянца, у англичан нет проекта.

    «Вся проблема Погба заключается в «Манчестер Юнайтед». У клуба нет никакого спортивного проекта. Никого туда не приведу из игроков. «Юнайтед» загубил бы карьеру и Пеле, и Диего Марадоне. Погба должен играть в команде вроде «Ювентуса», – цитирует Райолу The Telegraph.

    • Погба пришел в «Юнайтед» из «Ювентуса».
    • В текущем сезоне француз провел восемь матчей, отдал две результативные передачи.
    • Погба интересуется мадридский «Реал».

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2208

      Masteralex 24 минуты назад

      ни в Ювентусе, ни в Реале это черное полено нафиг не нужно, его ждёт удел Балотелли, потому что никто из топ-тренеров не будет плясать под его дудку

      он наемный рабочий, который похерестически относится к своей работе, такие никому не нужны

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      Рейтинг: +41

      MU 007 32 минуты назад

      Зачем его купили не понятно...

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