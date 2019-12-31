Агент Райола: «Вся проблема Погба – в «Манчестер Юнайтед». Этот клуб загубил бы карьеру даже Пеле и Марадоне»

ни в Ювентусе, ни в Реале это черное полено нафиг не нужно, его ждёт удел Балотелли, потому что никто из топ-тренеров не будет плясать под его дудку
он наемный рабочий, который похерестически относится к своей работе, такие никому не нужны
Представитель полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола считает, что его игроку мешает раскрыться клуб. По мнению итальянца, у англичан нет проекта.
«Вся проблема Погба заключается в «Манчестер Юнайтед». У клуба нет никакого спортивного проекта. Никого туда не приведу из игроков. «Юнайтед» загубил бы карьеру и Пеле, и Диего Марадоне. Погба должен играть в команде вроде «Ювентуса», – цитирует Райолу The Telegraph.
- Погба пришел в «Юнайтед» из «Ювентуса».
- В текущем сезоне француз провел восемь матчей, отдал две результативные передачи.
- Погба интересуется мадридский «Реал».