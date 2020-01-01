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  • Агент Райола: «Вся проблема Погба – в «Манчестер Юнайтед». Этот клуб загубил бы карьеру даже Пеле и Марадоне»

Агент Райола: «Вся проблема Погба – в «Манчестер Юнайтед». Этот клуб загубил бы карьеру даже Пеле и Марадоне»

1 января 2020, 18:20
11

Представитель полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола считает, что его игроку мешает раскрыться клуб. По мнению итальянца, у англичан нет проекта.

«Вся проблема Погба заключается в «Манчестер Юнайтед». У клуба нет никакого спортивного проекта. Никого туда не приведу из игроков. «Юнайтед» загубил бы карьеру и Пеле, и Диего Марадоне. Погба должен играть в команде вроде «Ювентуса», – цитирует Райолу The Telegraph.

  • Погба пришел в «Юнайтед» из «Ювентуса».
  • В текущем сезоне француз провел восемь матчей, отдал две результативные передачи.
  • Погба интересуется мадридский «Реал».

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед Погба Поль Райола Мино
Комментарии (11)
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MU 007
1577892799
Зачем его купили не понятно...
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Masteralex
1577893264
ни в Ювентусе, ни в Реале это черное полено нафиг не нужно, его ждёт удел Балотелли, потому что никто из топ-тренеров не будет плясать под его дудку он наемный рабочий, который похерестически относится к своей работе, такие никому не нужны
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mihail200606
1577894996
Ну ты уже привёл его в мю.. Зачем то.. Тогда о чем думал?
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Томик
1577896378
Да ну. Просто он чёрный и расизм ему мешает стать суперзвездой. Это же всем ясно.
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DOCTOR PENALTY
1577897832
А кто сказал что это суперигрок?
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Chesn0k
1577899009
райола же и увёл его из ювентуса в мю.)
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Skull_Boy
1577900599
Может просто в проблема в том, что он кривоногий и Англия это тебе не Италия или Франция, где бабки только у одной команды, тут пахать надо
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kupryaev
1577903137
точно ) и Роналду всю карьеру загубили негодяи в свое время)) может все-таки Погба понял,что он не игрок и его удел разводить на бабло топ-клубы,которые почему то клюют на этого "талантливейшего" игрока
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Hektor 84
1577903329
Да ты сам позагубил карьеры многих футболистов
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Давид59
1577988486
Агент получает бабки только в случае продажи футболиста. А Погба засиделся, вот Райола и хнычет
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