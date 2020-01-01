Агент Райола: «Вся проблема Погба – в «Манчестер Юнайтед». Этот клуб загубил бы карьеру даже Пеле и Марадоне»

Представитель полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола считает, что его игроку мешает раскрыться клуб. По мнению итальянца, у англичан нет проекта.

«Вся проблема Погба заключается в «Манчестер Юнайтед». У клуба нет никакого спортивного проекта. Никого туда не приведу из игроков. «Юнайтед» загубил бы карьеру и Пеле, и Диего Марадоне. Погба должен играть в команде вроде «Ювентуса», – цитирует Райолу The Telegraph.