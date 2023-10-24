Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Чарльтон стал лучшим игроком в истории «МЮ» по версии FourFourTwo, Роналду — 11-й

    Чарльтон стал лучшим игроком в истории «МЮ» по версии FourFourTwo, Роналду — 11-й

    Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед».

    Первую строчку занял Бобби Чарльтон, который выступал за клуб с 1956 по 1973 год. Также в первую двадцатку вошли, начиная со второго места: Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона, Денис Лоу, Уэйн Руни, Райан Гиггз, Данкан Эдвардс, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Криштиану Роналду, Рой Кин, Рио Фердинанд, Дэвид Бекхэм, Гари Невилл, Роджер Берн, Томми Тэйлор, Денис Ирвин, Билл Фоулкс и Руд ван Нистелрой.

    • Обладатель «Золотого мяча» Чарльтон ушел из жизни 21 октября 2023 года в возрасте 86 лет.
    • Экс-защитник «Спартака» Неманья Видич занял в рейтинге 24-е место.

    Новости по теме
    Канчельскис раскрыл отношение Фергюсона к России 1
    Гвардиола прокомментировал оскорбления умершего Чарльтона фанатами «Сити»
    Пельистри: «Манчестер – это только «МЮ», не вижу в городе маек или флагов «Сити» 1
    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2023 08:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+