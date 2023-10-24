Чарльтон стал лучшим игроком в истории «МЮ» по версии FourFourTwo, Роналду — 11-й

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед».
Первую строчку занял Бобби Чарльтон, который выступал за клуб с 1956 по 1973 год. Также в первую двадцатку вошли, начиная со второго места: Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона, Денис Лоу, Уэйн Руни, Райан Гиггз, Данкан Эдвардс, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Криштиану Роналду, Рой Кин, Рио Фердинанд, Дэвид Бекхэм, Гари Невилл, Роджер Берн, Томми Тэйлор, Денис Ирвин, Билл Фоулкс и Руд ван Нистелрой.
- Обладатель «Золотого мяча» Чарльтон ушел из жизни 21 октября 2023 года в возрасте 86 лет.
- Экс-защитник «Спартака» Неманья Видич занял в рейтинге 24-е место.
Источник: FourFourTwo