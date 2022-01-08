Эвра: «Лучший мой партнер? Люди ждут, что я назову Роналду или Руни, но я считаю таковым Гиггза»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра назвал лучшего игрока, с которым выступал вместе. Выбор пал на Райана Гиггза.

«У меня всегда спрашивают о лучшем партнере. Люди ждут, что я назову Криштиану Роналду или Уэйна Руни, но я считаю таковым Гиггза.

Он отдавал пасы туда, куда никто не видел. Гиггз злился даже тогда, когда проигрывал на тренировке. Я многому научился у него», – сказал Эвра.

Француз был в «МЮ» с 2006 по 2014 год.

С командой он брал ЛЧ.

Он завершил карьеру в 2018 году.

«Если не нравится критика – уходите. Вам будут аплодировать». Эвра обратился к игрокам «МЮ»