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    Эвра: «Лучший мой партнер? Люди ждут, что я назову Роналду или Руни, но я считаю таковым Гиггза»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра назвал лучшего игрока, с которым выступал вместе. Выбор пал на Райана Гиггза.

    «У меня всегда спрашивают о лучшем партнере. Люди ждут, что я назову Криштиану Роналду или Уэйна Руни, но я считаю таковым Гиггза.

    Он отдавал пасы туда, куда никто не видел. Гиггз злился даже тогда, когда проигрывал на тренировке. Я многому научился у него», – сказал Эвра.

    • Француз был в «МЮ» с 2006 по 2014 год.
    • С командой он брал ЛЧ.
    • Он завершил карьеру в 2018 году.

    «Если не нравится критика – уходите. Вам будут аплодировать». Эвра обратился к игрокам «МЮ»

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    Источник: ютуб-канал «433»

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