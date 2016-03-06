Бест, Гиггз, Македа и другие яркие дебютанты «Манчестер Юнайтед»

Сэр Бобби Чарльтон

Год дебюта: 1956

Возраст на момент дебюта: 18 лет

Мэтт Басби два года подводил лучшего игрока в истории английского футбола к основе. Будущий рыцарь играл за «МЮ» в выходные, а на неделе нес армейскую службу в Шрусбери. Замены тогда еще не ввели, и в состав могли попасть только люди, способные отыграть все 90 минут на высоком уровне. Чарльтону вот-вот должно было стукнуть 19, но дебютировать Бобби успел 18-летним. В присутствии 40 тысяч зрителей юнец забил два из четырех мячей в ворота клуба-тeзки. Выстрелив в первом матче, юноша сходу закрепился в основном составе. В дебютном сезоне он наколотил десять мячей, а злосчастный «Чарльтон» огреб по полной программе – во втором круге Бобби отгрузил ему еще три. Потом будут мюнхенская трагедия, победа на домашнем мундиале, Золотой мяч и статус живой легенды английского футбола. Окончательно Чарльтон повесит бутсы на гвоздь только в 43 года. Его рекорд по числу голов за «красных дьяволов» до сих пор вне досягаемости, хотя Бобби чаще играл в полузащите.

Джордж Бест

Год дебюта: 1963

Возраст на момент дебюта: 17 лет

Еще одну культовую для мирового футбола фигуру, Джорджа Беста, тоже раскрыл Басби. Парня откопали в Ирландии, по которой он дико скучал в первое время. У Джорджа уже в 15 был непростой характер. Не получая шанса, он пару раз пытался слиться из команды, но терпение и мастерство Басби взяли своe. На огранку алмаза ушло два года. О попадании в стартовый состав (замены по-прежнему не допускались) Джордж узнал по дороге на стадион. Форвард вышел абсолютно без мандража, затерзал оборону «Вест Бромвича» своими финтами и поучаствовал в голевой атаке. Однако Басби отправил его обратно в резерв, чтобы вернуть в основу три месяца спустя злым и голодным до голов. Естественно, Джордж вышел и забил, на ближайшие десять лет застолбив за собой место в стартовом составе «МЮ».

Марк Хьюз

Год дебюта: 1983

Возраст на момент дебюта: 20 лет

Валлиец варился в системе «МЮ» с 1980, но за первую команду сыграл только в сезоне 1983/84. Хьюза за взрывную скорость и технику прозвали Sparky («искра»), и он одинаково гармонично смотрелся как впереди, так и на позиции «десятки». Гол в дебютном матче на Кубок Лиги против «Оксфорда» позволил Марку закрепиться в составе. И не важно, что первую переигровку «дьяволы» завершили с тем же счетом 1:1, а во второй уступили 1:2. После не самых удачных командировок в «Барселону» и «Баварию» Хьюз вернулся домой и помог начинавшему свой путь Алексу Фергюсону сделать «МЮ» грандом мирового футбола. Когда Ферги списал ветерана, тот ещe семь лет пылил в АПЛ. Успокоился Спарки только в 39, символично взяв Кубок Лиги с «Блэкберном». Круг замкнулся, и Хьюз подался в тренеры. Сейчас он переделывает «Сток Сити» из бей-беги времен Тони Пьюлиса в играющую команду.

Райан Гиггз

Год дебюта: 1991

Возраст на момент дебюта: 17 лет

Один только список всех достижений и наград валлийца занял бы целую страницу, хотя в первом своем матче за «красных дьяволов» Гиггз отличиться не сумел. Однако юркого паренька, сменившего на левом фланге Дениса Ирвина, фанаты запомнили. Не зря, ведь два месяца спустя Райан выйдет на свою вторую игру уже в старте и забьет единственный гол в манчестерском дерби. Реактивное ускорение под прострел с фланга, и мяч уже трепыхается в сетке. С этого момента начнется отсчет уникальной серии – Гиггз будет забивать на протяжении 21 сезона. И все они пройдут на «Олд Траффорд». Сейчас валлийца всe чаще называют возможным преемником Ван Гаала, несмотря на слухи о контракте с Моуринью. Если назначение состоится, мы можем увидеть ещe одну манчестерскую эпоху имени Гиггза.

Пол Скоулз

Год дебюта: 1994

Возраст на момент дебюта: 20 лет

Как и Рэшфорд, Пол Скоулз начал с дубля. Талант Рыжего принца сомнений не вызывал, но у крепыша Пола была масса проблем со здоровьем. Если бы не травма Хьюза и дисквалификация Кантона, Ферги вполне мог и дальше откладывать дебют хавбека. Обстоятельства не оставили сэру Алексу выбора. Матч Кубка Лиги с «Порт Вейлом» «красные дьяволы» выиграли 2:1, а Скоулз записал оба гола на свой счет. Когда три дня спустя он забил и в матче чемпионата с «Ипсвичем», стало ясно, что Фергюссон нашел очередной самородок. Пол проведeт в «МЮ» всю карьеру и закончит в 37, но полгода спустя вернeтся по просьбе Ферги, чтобы отыграть еще полтора сезона. В 2013, взяв очередное «золото», они уйдут вместе, и уже окончательно.

Дэнни Уэлбек

Год дебюта: 2008

Возраст на момент дебюта: 17 лет

Потомок ганских эмигрантов, Дэнни попал в «МЮ» еще в 6 лет. Пройдя все ступени школы и молодежки, зимой 2008 он оказался в заявке первой команды. Дебютировал Уэлбек еще в 17, сыграв пару матчей в Кубке Лиги, а первый гол забил за десять дней до совершеннолетия, довершив разгром «Стока» уже в чемпионате. После Дэнни забил ещe пару голов в Кубке, став к концу сезона полноценным членом основной обоймы. Однако выиграть конкуренцию Уэлбек так и не сумел, поэтому мясом обрастал в арендах. А после ухода Фергюсона форварда и вовсе продали в «Арсенал». По ходу отбора на Евро-2016 Дэнни дорос до главной надежды сборной в атаке. Однако стремительный прогресс Кейна и явление миру Джейми Варди вкупе с травмой самого Уэлбека заставили Ходжсона пересмотреть свои взгляды.

Федерико Македа

Год дебюта: 2009

Возраст на момент дебюта: 17 лет

Высокий, мощный, быстрый и феноменально эффективный в завершении – САФ не скупился на похвалы юноше, сравнивая того с Роналду. И дебют итальянца заставил поверить в слова тренера. «МЮ» бодался с «Ливерпулем» на вершине, каждое очко было на вес золота. За полчаса до конца «дьяволы» горели 1:2 в Бирмингеме. Ферги бросил на поле Македу, и в компенсированное время форвард забил победный мяч, хладнокровно сыграв в штрафной. Во втором матче за «МЮ» Федерико вновь вышел на замену и принес «МЮ» победу первым же касанием. Лига отдала Македе приз лучшего молодого игрока года, а футбольные симуляторы пророчили будущее на уровне с Неймаром. За следующие два года Македа забил те же два мяча. Потом были многочисленные безрезультатные аренды и уход из клуба свободным агентом. Сейчас итальянец вспоминает свои голы за «МЮ», сидя на банке в «Кардиффе».

Аднан Янузай

Год дебюта: 2013

Возраст на момент дебюта: 18 лет

Как и Македа, Янузай переехал в Манчестер в 16, и манкунианцы лишь довели до конца процесс раскрытия игрока. Бельгиец планомерно прогрессировал в резерве, и уже с сезона 2013/2014 Дэвид Мойес стал подпускать парня к основе. Целый месяц юноша адаптировался, за четыре матча доведя время, проводимое на поле, с семи минут до тайма. А первый же матч в стартовом составе отметил дублем в ворота «Сандерленда». За год у юноши набралось 27 игр. Янузая рассматривали как преемника Гиггза слева – сам ветеран доигрывал в опорной зоне. Однако при Ван Гаале дела у Аднана пошли хуже. Все были уверены, что Янузай покажет себя в аренде в Дортмунде, но там бельгиец выходил на поле еще реже. Зимой его вернули, и в новом году хавбек сыграл всего 16 минут.

Джеймс Уилсон

Год дебюта: 2014

Возраст на момент дебюта: 18 лет

Вообще-то на месте Рэшфорда должен был быть он – Джеймс Уилсон. В последнем туре провального для «Юнайтед» сезона с Мойесом командой руководил уже Гиггз. Валлиец развлекался, как мог, выпуская на замену самого себя. До кучи выпустил в старте Уилсона. Джеймс, для которого матч был первым за клуб, через полчаса удачно сыграл на добивании. Еще полчаса, снова добивание, и Якупович достал мяч из ворот «Халла» второй раз. На следующий год Уилсон считался полноценным игроком команды. Ван Гаал не раз давал ему шанс, но за 13 матчей форвард отличился лишь однажды. Осенью голландец отправил его в аренду в «Брайтон», где Джеймс после бодрого старта осел в резерве.

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