Перемены к лучшему.

Нужны ли перемены "Красным дьяволам"?

Назначение Луи ван Гала на пост главного тренера "Манчестера Юнайтеда" казался выходом из той кризисной ситуации, которую устроил Дэвид Мойес. В конце сезона 2013-14 болельщики с легкостью и с надеждой, а самое главное с верой отнеслись к назначению ван Гала. И казалось бы это выход. Болельщики во всю разбирали сувениры, посвященные ван Галу. Особенно болельщиков порадовало то, как Луи со сборной Нидерландов взял бронзу на мундиале 2014 в Бразилии, проиграв в полуфинале серебреному призеру – Аргентине – по пенальти, и героически одолеть хозяев "ЧМ 2014" – Бразилию. В общем и целом на Луи надеялись, верили, доверяли.

В первом сезоне ван Гал оправдал ожидания. Бесспорно, игра "МЮ" все ещё не была ровной. Но ван Гал принес порядок, дисциплину, определенную философию игры. И в этом его заслуга. После прихода на пост главного тренера, голландец сразу простился с теми игроками, на которых он вообще не возлагает надежды. С этим поступком в его адрес посыпалилос ряд критики и недовольства, но не смотря на давление он привел клуб к 4 месту в лиге, тем самым вывел её в "ЛЧ", пускай и в отборочный раунд.

Летом 2015 совершается ряд громких и дорогостоящих трасферов, приобретаются такие игроки как Бастиан Швайнштайгер ("Бавария"), Мемфис Депай ("ПСВ"), Матео Дармиан ("Торино") и др; потратив при этом, по разным оценкам, около 100 млн. евро. Оправданы данные покупки? Вовсе нет. Более того, можно сказать, что деньги были выпущены на ветер. Конечно, никто не говорит о том, что выше перечисленные футболисты ужас как играю, вовсе нет. Дело в том, как их использует голландец. Например, Мемфис Депай – звезда голландского футбола, молодой, перспективный, яркий футболист «гниет» на лавке, а вспомните, как ван Гал просил у руководства клуба приобрести молодого футболиста.

Никто уже не сомневается в том, что все проблемы от тренера, а не от игроков. Ван Гал взял и жестко перечеркнул философию игры, ту, которая была в самый раз для "МЮ". Зачем-то и не для кого ни понятно, почему на первый план выходит контроль мяча. Конечно никто не говорит, что контроль мяча это плохо, более того я сам предпочитаю контролировать мяч, ведь тут действует то самое правило: «Пока мяч у нас нам не забьют», и контроль мяча подчеркивает высокий класс футболистов. Дело как раз в том, что у "МЮ" не получается обернуть контроль мяча в свою пользу. Они держат мяч либо на совей половине, либо где-то в центре поля и от этого нет никакой пользы, нет никакого движения вперед. И тут деньги на трасферы уже не помогут, несмотря на то, сколько готовы выложить спонсоры. Именно своим не просто жестким отношением, а порой радикальными и необдуманными решениями хвалится ван Гал. Достаточно вспомнить его работу в "Барселоне" и "Баварии". Сейчас с ним происходит то же самое. Зачем менять уже игру, которую ты сам же поставил, ван Гал?

Увольнение ван Гала близко, чашка уже наполнилась, это лишь вопрос времени. И сейчас мне хочется сказать о том, кого же назначить на пост главного тренера клуба. Многие после увольнение Жозе Моуриньо смело отправили португальца в "МЮ". Но, на мой взгляд, Моуриньо ни как не подходит на эту должность в силу ряда причин. Так же пошли слухи о том, что сам Сэр Алекс Фергюсон вновь может возглавить "МЮ". А позже пошла поправка, Сэр Алекс может стать ассистентом Райана Гиггза на посту главного тренера. Неоднозначно, но это выход из сложившейся ситуации. Но только в том случаи, если Гиггз возглавит "МЮ" без Фергюсона, т.к. если и Сэр Алекс формально и будет помощником, но фактически он будет принимать важные решения. Гиггз принесет не просто новую игру, в чем я не сомневаюсь, он принесет новый взгляд на английский футбол. Он провел всю жизнь в одном клубе и безусловно знает, что ей сейчас больше нужно. Назначение нового, молодого тренера приносит мотивацию не только со стороны футболистов, но и со стороны самого тренера. Перемены для "Манчестер Юнайтед" будут к лучшему.

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