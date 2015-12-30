Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Дзагоева зовут в Англию. «Спартаку» понадобился Кокорин. Дайджест событий дня

Дзагоева зовут в Англию. «Спартаку» понадобился Кокорин. Дайджест событий дня

"Манчестер Сити" готов сделать предложение по трансферу Месси. Мутко выступил против раскрытия зарплат футболистов. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Барселона" по новому контракту будет платить Неймару в три раза больше

"Барселона" и Неймар близки к завершению переговоров по новому контракту нападающего. Бразилец по этому соглашению будет получать зарплату в три раза больше, чем сейчас.

Сообщается, что зарплата Неймара на данный момент составляет около 10 миллионов евро. Таким образом, бразилец станет вторым игроком клуба после Лионеля Месси по уровню доходов.

Витсель хочет перебраться в Италию

Бельгийский полузащитник "Зенита" Аксель Витсель вновь рассказал о своем желании покинуть клуб.

"Я хочу перейти в более сильный чемпионат, чем российский.  Мне нравится Италия, но я не исключаю и другие варианты", - сказал Витсель.

Ранее сообщалось, что Витселем активно интересуется "Милан". Впрочем, "Зенит" не намерен расставаться с хавбеком, чей контракт истекает летом 2017 года.

Письмо Деду Морозу. О чем мечтают на новый год болельщики "Зенита"

"Антальяспор" предложил Гиггзу возглавить команду

Турецкий "Антальяспор" проявляет интерес к ассистенту главного тренера "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу.

Турки уже сделали предложение Гиггзу стать наставником клуба. В данный момент "Антальяспор" возглавляет играющий тренер Самуэль Это'О.

Впрочем, Гиггз в ближайшее время может возглавить "Манчестер Юнайтед", сменив нынешнего наставника Луи ван Гаала.

После 17 туров "Антальяспор" занимает 11 место в турецкой Суперлиге.

Месси поздравил Миранчука с получением звания лучшего молодого игрока России

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поздравил полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, который признан лучшим молодым игроком России в 2015 году.

"Поздравляю Алексея Миранчука, который является одним из игроков группы "Backed by Messi", с завоеванием награды лучшему молодому игроку года в России", – написал Месси на своей странице в Facebook.

Напомним, что Миранчук был выбран Месси в числе десяти самых перспективных футболистов мира, и в нынешнем сезоне они играют в бутсах Messi 15.

Фотогалерея: сексуальные группы поддержки команд РФПЛ

Мутко: "Сейчас не время открывать зарплаты спортсменов"

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко не считает необходимым публиковать зарплаты российских спортсменов.

"Потолки зарплат, как это делают в КХЛ, конечно, нужно открывать. Или указывать фонды оплаты спортсменов, процент, который уходит на заработные платы из общего бюджета клуба. Но личные контракты игроков должны остаться конфиденциальными.

Сейчас не то время, чтобы открывать их. Когда будет другая экономическая, социальная ситуация в стране, то может быть... Ведь никто не удивляется тому, сколько получает Лионель Месси. Он зарабатывает более 20 миллионов евро, но он и играет на эти деньги. А когда мы видим, что человек не играет на эти деньги... Сложный вопрос.

Мы в РФС опубликовали свой бюджет. Если надо, то мы дадим пояснения – сколько доходов, сколько тратится на национальную команду, в том числе и на зарплату тренера, сколько тратится на развитие, сколько – на администрацию. В будущем так должно быть у каждого клуба", – сказал Мутко.

"Спартак" намерен предложить Кокорину 2,5 миллиона в год

"Спартак" на совете директоров обсудил вопрос о приобретении форварда "Динамо" Александра Кокорина. Сообщается, что владелец красно-белых Леонид Федун не против перехода игрока в клуб, но на определенных финансовых условиях. Клуб готов предложить нападающему бело-голубых зарплату в два с половиной миллиона евро, а также дополнительные бонусы за голы и результативные действия. Представители Кокорина не комментируют информацию о заинтересованности "Спартака" в футболисте.

Соглашение Кокорина с "Динамо" подойдет к концу летом следующего года. В текущем чемпионате России форвард отметился четырьмя забитыми мячами в восьми играх.

"Ньюкасл" готов заплатить за Дзагоева 10 миллионов

"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

Английский клуб готов заплатить за хавбека сборной России порядка 10 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне 25-летний Дзагоев провел за ЦСКА 28 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

Месси может быть приобретен "Манчестер Сити" за 120 миллионов

"Манчестер Сити" намерен предложить 120 миллионов евро за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Самому аргентинцу, как уже сообщалось ранее, "горожане" готовы платить 27 миллионов евро в год, что превосходит его нынешнюю зарплату в каталонском клубе на семь миллионов.

Напомним, по существующей информации новым наставником "Сити" летом следующего года станет экс-главный тренер "блауграна" Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне Месси забил 12 мячей, приняв участие в 17-ти поединках.

Педро жалеет, что перебрался в "Челси"

Как сообщает Football Insider, форвард "Челси" Педро выражает сожаление по поводу своего перехода из "Барселоны" в стан "аристократов". Испанец неудовлетворен стилем игры команды.

"Он перешел в "Челси", поддавшись на уговоры Сеска Фабрегаса. Однако в данный момент он сожалеет о своем решении. По мнению Педро, стиль игры команды чрезмерно функционален, и она не играет, используя все свои возможности. Он считает, что Моуринью ограничивал свободу игроков атаки. Может быть, при Хиддинке ситуация изменится, однако рассуждать об этом пока рано", – прокомментировал ситуацию источник, близкий к футболисту.

Напомним, Педро сменил Барселону на Лондон летом этого года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 15-ти поединках АПЛ, забив в них два гола и дважды ассистировав партнерам.

Главное событие 2015 года. Решают читатели "Бомбардира"!

"Переход Подберезкина ударит по легионерам "Краснодара". Как в РФПЛ произошел самый странный трансфер декабря

Россия. Премьер-лига Ньюкасл Динамо ЦСКА Барселона Месси Лионель Дзагоев Алан Кокорин Александр Витсель Аксель Неймар Миранчук Алексей Гиггз Райан Мутко Виталий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Marchen
1451452446
Дзаге удачи! Может и поиграет в лучшей лиге мира/! Ньюкасл хороший клуб!
Ответить
15426378s
1451458525
страна должна знать кто и сколько , футбол, хоккей для зрителей, т.е. нас .
Ответить
fakel-vrn
1451657965
Ньюкасл был хорошим клубом, а теперь он в зоне вылета. Кроме как поиграть в английской лиге Дзагоеву больше ничего там не светит....врядли он туда пойдет...
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+