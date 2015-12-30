Дзагоева зовут в Англию. «Спартаку» понадобился Кокорин. Дайджест событий дня

"Манчестер Сити" готов сделать предложение по трансферу Месси. Мутко выступил против раскрытия зарплат футболистов. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Барселона" по новому контракту будет платить Неймару в три раза больше

"Барселона" и Неймар близки к завершению переговоров по новому контракту нападающего. Бразилец по этому соглашению будет получать зарплату в три раза больше, чем сейчас.

Сообщается, что зарплата Неймара на данный момент составляет около 10 миллионов евро. Таким образом, бразилец станет вторым игроком клуба после Лионеля Месси по уровню доходов.

Витсель хочет перебраться в Италию

Бельгийский полузащитник "Зенита" Аксель Витсель вновь рассказал о своем желании покинуть клуб.

"Я хочу перейти в более сильный чемпионат, чем российский. Мне нравится Италия, но я не исключаю и другие варианты", - сказал Витсель.

Ранее сообщалось, что Витселем активно интересуется "Милан". Впрочем, "Зенит" не намерен расставаться с хавбеком, чей контракт истекает летом 2017 года.

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"Антальяспор" предложил Гиггзу возглавить команду

Турецкий "Антальяспор" проявляет интерес к ассистенту главного тренера "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу.

Турки уже сделали предложение Гиггзу стать наставником клуба. В данный момент "Антальяспор" возглавляет играющий тренер Самуэль Это'О.

Впрочем, Гиггз в ближайшее время может возглавить "Манчестер Юнайтед", сменив нынешнего наставника Луи ван Гаала.

После 17 туров "Антальяспор" занимает 11 место в турецкой Суперлиге.

Месси поздравил Миранчука с получением звания лучшего молодого игрока России

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поздравил полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, который признан лучшим молодым игроком России в 2015 году.

"Поздравляю Алексея Миранчука, который является одним из игроков группы "Backed by Messi", с завоеванием награды лучшему молодому игроку года в России", – написал Месси на своей странице в Facebook.

Напомним, что Миранчук был выбран Месси в числе десяти самых перспективных футболистов мира, и в нынешнем сезоне они играют в бутсах Messi 15.

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Мутко: "Сейчас не время открывать зарплаты спортсменов"

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко не считает необходимым публиковать зарплаты российских спортсменов.

"Потолки зарплат, как это делают в КХЛ, конечно, нужно открывать. Или указывать фонды оплаты спортсменов, процент, который уходит на заработные платы из общего бюджета клуба. Но личные контракты игроков должны остаться конфиденциальными.

Сейчас не то время, чтобы открывать их. Когда будет другая экономическая, социальная ситуация в стране, то может быть... Ведь никто не удивляется тому, сколько получает Лионель Месси. Он зарабатывает более 20 миллионов евро, но он и играет на эти деньги. А когда мы видим, что человек не играет на эти деньги... Сложный вопрос.

Мы в РФС опубликовали свой бюджет. Если надо, то мы дадим пояснения – сколько доходов, сколько тратится на национальную команду, в том числе и на зарплату тренера, сколько тратится на развитие, сколько – на администрацию. В будущем так должно быть у каждого клуба", – сказал Мутко.

"Спартак" намерен предложить Кокорину 2,5 миллиона в год

"Спартак" на совете директоров обсудил вопрос о приобретении форварда "Динамо" Александра Кокорина. Сообщается, что владелец красно-белых Леонид Федун не против перехода игрока в клуб, но на определенных финансовых условиях. Клуб готов предложить нападающему бело-голубых зарплату в два с половиной миллиона евро, а также дополнительные бонусы за голы и результативные действия. Представители Кокорина не комментируют информацию о заинтересованности "Спартака" в футболисте.

Соглашение Кокорина с "Динамо" подойдет к концу летом следующего года. В текущем чемпионате России форвард отметился четырьмя забитыми мячами в восьми играх.

"Ньюкасл" готов заплатить за Дзагоева 10 миллионов

"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

Английский клуб готов заплатить за хавбека сборной России порядка 10 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне 25-летний Дзагоев провел за ЦСКА 28 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

Месси может быть приобретен "Манчестер Сити" за 120 миллионов

"Манчестер Сити" намерен предложить 120 миллионов евро за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Самому аргентинцу, как уже сообщалось ранее, "горожане" готовы платить 27 миллионов евро в год, что превосходит его нынешнюю зарплату в каталонском клубе на семь миллионов.

Напомним, по существующей информации новым наставником "Сити" летом следующего года станет экс-главный тренер "блауграна" Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне Месси забил 12 мячей, приняв участие в 17-ти поединках.

Педро жалеет, что перебрался в "Челси"

Как сообщает Football Insider, форвард "Челси" Педро выражает сожаление по поводу своего перехода из "Барселоны" в стан "аристократов". Испанец неудовлетворен стилем игры команды.

"Он перешел в "Челси", поддавшись на уговоры Сеска Фабрегаса. Однако в данный момент он сожалеет о своем решении. По мнению Педро, стиль игры команды чрезмерно функционален, и она не играет, используя все свои возможности. Он считает, что Моуринью ограничивал свободу игроков атаки. Может быть, при Хиддинке ситуация изменится, однако рассуждать об этом пока рано", – прокомментировал ситуацию источник, близкий к футболисту.

Напомним, Педро сменил Барселону на Лондон летом этого года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 15-ти поединках АПЛ, забив в них два гола и дважды ассистировав партнерам.

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