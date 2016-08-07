Погба возвращается в «МЮ». «Ростов» может остаться без спонсора. Дайджест событий дня

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Погба проходит в клубе медосмотр

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает официальный сайт английского клуба, французский хавбек получил разрешение на прохождение медицинского осмотра и проходит необходимые тесты. Отметим, что сумма возможной сделки оценивается в 110 миллионов евро. В прошедшем сезоне Погба провел за «Ювентус» в Серии А 35 матчей, в которых забил восемь голов.

Саввиди: «Сомневаюсь, что буду спонсировать «Ростов» в такой ситуации»

Генеральный спонсор «Ростова» Иван Саввиди после ухода с поста главного тренера донской команды Курбана Бердыева заявил, что может прекратить финансирование клуба. «Не знаю, что теперь ждет клуб. Это вопрос не ко мне. Если губернатор поручит, то я детально разберусь уже принципиально. Не думаю, что там все так сладко как кажется. Входить в совет директоров «Ростова» я не намерен. Более того, я сомневаюсь, что буду спонсировать клуб в такой ситуации. Это плохо влияет на имидж компании», – сказал Саввиди.

«Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?

Мутко: «В понедельник Бердыев должен сделать выбор между сборной России и «Спартаком»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что завтра бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев должен выбрать между предложениями «Спартака» и сборной России. «Я сделал Бердыеву предложение в сборную страны, слышал, что ему сделал предложение «Спартак». Ему надо будет сделать выбор, и этот выбор, думаю, надо будет сделать уже завтра. Курбан Бекиевич его сделает», – сказал Мутко.

Гари Невилл вернулся к работе на телевидении

Бывший главный тренер «Валенсии» Гари Невилл вернулся к работе на телеканале Sky Sports. Сообщается, что 41-летний англичанин будет выступать в качестве эксперта и комментатора в предстоящем сезоне АПЛ. Напомним, Невилл возглавлял «Валенсию» с декабря 2015 года, однако в марте 2016 года был уволен.

Гиггз может возглавить сборную Уэльса

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз может возглавить сборную Уэльса. По информации источника, это будет возможным, если нынешний наставник национальной команды Крис Коулмэн, выразивший желание поработать в АПЛ, станет рулевым «Халл Сити». Напомним, Гиггз выступал за сборную Уэльса с 1991 по 2007 год и провел больше 60 матчей.

Кучук и Карпин – претенденты на пост главного тренера «Ростова»

Руководство «Ростова» рассматривает кандидатуры Валерия Карпина и Леонида Кучука на пост главного тренера донской команды. Напомним, ранее данную должность покинул Курбан Бердыев, который в ближайшее время может возглавить «Спартак» или сборную России. Последним местом работы Карпина был «Армавир», который он покинул в июне 2016 года. Кучук с 2014 по 2015 год возглавлял «Кубань».

Ибрагимович принес «МЮ» победу над «Лестером» в Суперкубке Англии

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей под руководством Жозе Моуринью. «Красные дьяволы» обыграли «Лестер» в матче за Суперкубок Англии. Матч завершился со счетом 2:1. На гол Джесси Лингарда в середине первого тайма точным ударом ответил Джейми Варди. Победу «МЮ» принес Златан Ибрагимович.

«МЮ» выиграл Суперкубок Англии. Ключевые моменты

РФПЛ. «Томь» спаслась в матче с «Локомотивом», ЦСКА дожал «Оренбург»

В матче 2-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле сумел обыграть «Анжи» со счетом 2:0. Три очка пермскому клубу принесли голы в исполнении Анене Чума и Николая Зайцева. Также сегодня ЦСКА в гостях сумел сломить сопротивление «Оренбурга» – 1:0. Кроме того, «Томь» в гостях отобрала очки у «Локомотива» (2:2).

Главные моменты 2-го тура РФПЛ