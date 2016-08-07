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    «Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?


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    Голосов: 12
    07.08.2016 17:50
    Курбан Бердыев покидает «Ростов» и близок к назначению в московский «Спартак». «Бомбардир» рассказывает, что теперь будет с «Ростовом», когда главный творец успеха все-таки решился на смену команды.
    СПОЙЛЕРЫ
    Курбан Бердыев уходит из «Ростова». Теперь все должно развалится. Команда снова скатится вниз, Сослан Джанаев начнет много пропускать, а лидеры уйдут вслед за тренером. Такой судьбы для «Ростова» не хочется, но морально готовиться к такому развитию событий можно уже начинать.

    Никакой защиты

    С уходом Бердыева «Ростов» лишится своего главного сегодняшнего достоинства – надежной и грамотно выстроенной обороны. Сослан Джанаев снова вспомнит 2009 год, когда над ним смеялись все российские фанаты. Доставать мяч из сетки Джанаеву придется едва ли не в каждом матче, ведь вязкой плотности перед его воротами больше не будет.

    Этому невозможно научить. Только Бердыев может доводить свою тактику до подопечных. Его «Рубин» обыгрывал непобедимую «Барселону». Его «Ростов» проходил быстрый «Андерлехт». Все это окончательно останется в воспоминаниях, когда Бердыев оставит свое детище и уйдет в «Спартак». «Ростову» придется забыть о больших победах и вспомнить, например, сезон 14/15, когда команда пропустила 51 мяч.

    Дурман Бердыева. Почему болеть за «Ростов» все равно не надо

    Потеря лидеров

    Не секрет, что Бердыев привязан к своим любимым игрокам. Высоки шансы, что вслед за тренером из клуба уйдут и основные лидеры. Азмун, Нобоа, Навас – эти трое является любимчиками опытного специалиста. Если 36-летнему Навасу каждая последующая смена клуба будет даваться тяжело, а потому его можно сохранить, то Нобоа и Азмун легко решатся на смену команды.

    Азмун вообще считает Бердыева своим настоящим наставником. Тренер воспитывал «иранского Месси» в «Рубине», затем забрал с собой в «Ростов», а теперь снова ведет разбирательства с казанским клубом по поводу перехода нападающего. Возможно, Сердар выиграет от этого скандала, немного поиграет в «Ростове», а потом снова пойдет за тренером и новым вызовом. Его нынешний клуб от этого многое потеряет.

    Денег нет

    «Ростов» окончательно лишится стабильности в финансовом плане. Сейчас только Бердыев при помощи ультиматумов и успешного выступления заставляет руководство клуба все-таки выплачивать долги. Есть ощущение, что уход Бердыева заставит всех забыть об этой команде.

    Коллектив начнет протестовать и вполне может последовать примеру «Мордовии», футболисты которой отказывались тренироваться. Сейчас «Ростов» принимает любые финансовые трудности с хладнокровием и спокойствием, потому что команду мотивируют результаты. Исчезнет успех – пропадет и мотивация.

    Турнирное положение

    Все вышеназванные проблемы как раз и ведут к тому, что «Ростов» скатится на привычные позиции. Борьба за сохранение прописки должна снова стать уделом команды, добившейся права выступать в еврокубках. Хороших эмоций много не бывает, а ресурсов, способных вопреки всему тащить коллектив вперед, фактически не останется.

    Сложно сказать, найдется ли специалист, способный снова заставить «Ростов» прыгать выше своих возможностей. В российском футболе не так много людей, проделывавших такое с различными командами. Настраивать себя, что ростовская сказка близится к концу, пора постепенно начинать.

    «Ростов», «Арсенал» и еще три клуба, которые ближе всего к вылету из РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Ростов»
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 10 августа 2016, 01:04

      Тебе бы сказки писать.)))

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 8 августа 2016, 14:02

      Ничего с Ростовом не произойдет.А вот Бердыев со Спартаком нечего не сделает

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 8 августа 2016, 10:53

      Из Ростова только в сборную!!! Спартак похоронит очередного хорошего тренера!

      2
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      Рейтинг: +155

      zenit888 7 августа 2016, 23:57

      Люди, не читайте этих брехунов, это провокаторы.

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 7 августа 2016, 23:32

      что же за убогое РФС у нас лимит никому не нужный который топит футбол они ввели, поддерживают непонятные клубы без перспектив и возможностей....а здесь соединили вместе две команды средняков верха таблицы и этот проект реально показал результат и его топят и не поддерживают...ничего плохого про газпром не хочу написать....но он спонсор оренбурга ....хотя мог бы поддержать ростов и имел бы больше выгоды из этого так как по сути в ЛЧ он не будет представлен засвечен как спонсор команд рфс в этом сезоне, а здесь реальная возможность помочь футболу и для себя извлеч не малую выгоду....но важней не поддержать конкурента который составляет конкуренцию в борьбе за медали чем помочь российскому футболу и получить собственную финансовую выгоду....в этом весь наш (футбол) не футбол а бизнес по большей части.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 7 августа 2016, 21:16

      Бердыев, только не гнилой "Спартак" !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2080

      upiter622 7 августа 2016, 19:35

      На сегодняшний день,только Бердыев может возглавит сборной и никто другой!Верю я в этого человека!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25

      Mavlu 7 августа 2016, 19:31

      Всё равно будем болеть за областную команду....

      3
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 7 августа 2016, 19:31

      Только не в спартак.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 7 августа 2016, 13:33

      бердыева в сборную-черчесова в спартак

      6
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