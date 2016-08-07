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«Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?

Никакой защиты

С уходом Бердыева «Ростов» лишится своего главного сегодняшнего достоинства – надежной и грамотно выстроенной обороны. Сослан Джанаев снова вспомнит 2009 год, когда над ним смеялись все российские фанаты. Доставать мяч из сетки Джанаеву придется едва ли не в каждом матче, ведь вязкой плотности перед его воротами больше не будет.

Этому невозможно научить. Только Бердыев может доводить свою тактику до подопечных. Его «Рубин» обыгрывал непобедимую «Барселону». Его «Ростов» проходил быстрый «Андерлехт». Все это окончательно останется в воспоминаниях, когда Бердыев оставит свое детище и уйдет в «Спартак». «Ростову» придется забыть о больших победах и вспомнить, например, сезон 14/15, когда команда пропустила 51 мяч.

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Потеря лидеров

Не секрет, что Бердыев привязан к своим любимым игрокам. Высоки шансы, что вслед за тренером из клуба уйдут и основные лидеры. Азмун, Нобоа, Навас – эти трое является любимчиками опытного специалиста. Если 36-летнему Навасу каждая последующая смена клуба будет даваться тяжело, а потому его можно сохранить, то Нобоа и Азмун легко решатся на смену команды.

Азмун вообще считает Бердыева своим настоящим наставником. Тренер воспитывал «иранского Месси» в «Рубине», затем забрал с собой в «Ростов», а теперь снова ведет разбирательства с казанским клубом по поводу перехода нападающего. Возможно, Сердар выиграет от этого скандала, немного поиграет в «Ростове», а потом снова пойдет за тренером и новым вызовом. Его нынешний клуб от этого многое потеряет.

Денег нет

«Ростов» окончательно лишится стабильности в финансовом плане. Сейчас только Бердыев при помощи ультиматумов и успешного выступления заставляет руководство клуба все-таки выплачивать долги. Есть ощущение, что уход Бердыева заставит всех забыть об этой команде.

Коллектив начнет протестовать и вполне может последовать примеру «Мордовии», футболисты которой отказывались тренироваться. Сейчас «Ростов» принимает любые финансовые трудности с хладнокровием и спокойствием, потому что команду мотивируют результаты. Исчезнет успех – пропадет и мотивация.

Турнирное положение

Все вышеназванные проблемы как раз и ведут к тому, что «Ростов» скатится на привычные позиции. Борьба за сохранение прописки должна снова стать уделом команды, добившейся права выступать в еврокубках. Хороших эмоций много не бывает, а ресурсов, способных вопреки всему тащить коллектив вперед, фактически не останется.

Сложно сказать, найдется ли специалист, способный снова заставить «Ростов» прыгать выше своих возможностей. В российском футболе не так много людей, проделывавших такое с различными командами. Настраивать себя, что ростовская сказка близится к концу, пора постепенно начинать.

«Ростов», «Арсенал» и еще три клуба, которые ближе всего к вылету из РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Ростов Нобоа Кристиан Джанаев Сослан Навас Сесар Азмун Сердар Бердыев Курбан
Комментарии (63)
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@ SAFRFN
1470501496
Я ВАМ ГОВОРЮ....БЕРДЫЕВ ...ЧЕЛОВЕК -КОТОРЫЙ ...МУЖИК ...ЭТО Я ВАМ ГОВОРЮ...ОСТАЛЬНЫЕ...ПСИХИ...И НЕ НАШИ ЛЮДИ...
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Клим Чугункин.
1470502495
Откуда этот вонючий "Бомбардир" берёт таких вонючих афтараф.Видно по запаху находит!
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brutus6666
1470506733
Я больельщик "Спартака " с большим стажем . Понимаю что команде будет лучше , но я за то , чтоб Бердыев остался в "Ростове" до конца сезона . Жаль команду , жаль ярких матчей и впечатлений , которые потеряем и мы и игроке "Ростова ". Тренер с большой буквы Великий , воспитал множество футболистов , которые в реальности ничего не могут и посадил на огромные зарплаты в другие клубы . Он только в своих командах делает из нулевого игрока того , за которого тот же не жадный "Зенит" отдаёт огромные бабки . Ещё раз жаль "Ростов" , их игроков и болельщиков если уход Бердыева правда .
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edw7777
1470507073
Лишнее подтверждение того факта, что в Спартаке одни уроды. Ростову в ЛЧ выступать, они тренера переманивают. Эй, "народная" команда, что скажете?!!!
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ARSteven89
1470508036
Вот это у нас и футбольная страна, что тренеры отказываются от своих собственных выстроенных лигочемпионских команд, ради команд, которые вылетают из еврокубков от неизвестно кого из неизвестно откуда) Потрясно!!!
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Mariner
1470514375
Красно белые мрази! Ненавижу вас! Нагадили стране слив в ЛЕ, но даже на этом не успокоились и гадите дальше! Думаете свинота с Бердыевым будет лучше? Хрен вам подонки - на чужом горе счастья не построишь. А тут горе не только для Ростова, а для всей страны. Ростов без Бердыева будет на порядок слабее и в ЛЧ ничего не сможет. И тут дело даже не в самом Бердыеве, хотя и в нём тоже, просто новому тренеру в любом случае нужно время. Удачи Ростов!
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FCvolgaNN
1470520641
Похоже Бердыев за деньгами пошел в "Спартак"... злую шутку этот факт может с ним сыграть! А за "Ростов обидно!
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Marvianu
1470548437
Путин так быстро подписал Нойштетднера, а в спасение Ростова даже не вмешался... что стоило ему на государственном уровне найти спонсора команде из провинции с шикарным потенциалом и ЛЧ в рукаве?
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mihail1980
1470565980
бердыева в сборную-черчесова в спартак
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upiter622
1470587730
На сегодняшний день,только Бердыев может возглавит сборной и никто другой!Верю я в этого человека!
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