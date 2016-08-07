«Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?

Никакой защиты

С уходом Бердыева «Ростов» лишится своего главного сегодняшнего достоинства – надежной и грамотно выстроенной обороны. Сослан Джанаев снова вспомнит 2009 год, когда над ним смеялись все российские фанаты. Доставать мяч из сетки Джанаеву придется едва ли не в каждом матче, ведь вязкой плотности перед его воротами больше не будет.

Этому невозможно научить. Только Бердыев может доводить свою тактику до подопечных. Его «Рубин» обыгрывал непобедимую «Барселону». Его «Ростов» проходил быстрый «Андерлехт». Все это окончательно останется в воспоминаниях, когда Бердыев оставит свое детище и уйдет в «Спартак». «Ростову» придется забыть о больших победах и вспомнить, например, сезон 14/15, когда команда пропустила 51 мяч.

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Потеря лидеров

Не секрет, что Бердыев привязан к своим любимым игрокам. Высоки шансы, что вслед за тренером из клуба уйдут и основные лидеры. Азмун, Нобоа, Навас – эти трое является любимчиками опытного специалиста. Если 36-летнему Навасу каждая последующая смена клуба будет даваться тяжело, а потому его можно сохранить, то Нобоа и Азмун легко решатся на смену команды.

Азмун вообще считает Бердыева своим настоящим наставником. Тренер воспитывал «иранского Месси» в «Рубине», затем забрал с собой в «Ростов», а теперь снова ведет разбирательства с казанским клубом по поводу перехода нападающего. Возможно, Сердар выиграет от этого скандала, немного поиграет в «Ростове», а потом снова пойдет за тренером и новым вызовом. Его нынешний клуб от этого многое потеряет.

Денег нет

«Ростов» окончательно лишится стабильности в финансовом плане. Сейчас только Бердыев при помощи ультиматумов и успешного выступления заставляет руководство клуба все-таки выплачивать долги. Есть ощущение, что уход Бердыева заставит всех забыть об этой команде.

Коллектив начнет протестовать и вполне может последовать примеру «Мордовии», футболисты которой отказывались тренироваться. Сейчас «Ростов» принимает любые финансовые трудности с хладнокровием и спокойствием, потому что команду мотивируют результаты. Исчезнет успех – пропадет и мотивация.

Турнирное положение

Все вышеназванные проблемы как раз и ведут к тому, что «Ростов» скатится на привычные позиции. Борьба за сохранение прописки должна снова стать уделом команды, добившейся права выступать в еврокубках. Хороших эмоций много не бывает, а ресурсов, способных вопреки всему тащить коллектив вперед, фактически не останется.

Сложно сказать, найдется ли специалист, способный снова заставить «Ростов» прыгать выше своих возможностей. В российском футболе не так много людей, проделывавших такое с различными командами. Настраивать себя, что ростовская сказка близится к концу, пора постепенно начинать.

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