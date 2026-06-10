Игдисамов хотел забрать Батракова в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что ждал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в красно-синем клубе.
«По Батракову: всегда был умный, техничный мальчишка. Тяжело было против него играть – интеллект высочайший.
Всe время ходили слухи, что его хотят отчислить из «Локомотива» из-за того, что он маленький. Я всe время ждал этого. Думал, что если отчислят, я его с руками и ногами заберу. Но, к моему сожалению, у «Локомотива» работал тренер Слава Вашкевич, который тоже видел потенциал в нeм», – сказал Игдисамов.
- Алексей второй раз подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ.
- Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года. Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «Вечерняя Казань»