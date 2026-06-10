Определен лучший молодой игрок РПЛ

Алексей Батраков, полузащитник «Локомотива», второй год подряд признан лучшим молодым футболистом РПЛ по версии «Чемпионата».

В голосовании среди главных тренеров и капитанов клубов лиги по итогам сезона-2025/26 хавбек железнодорожников набрал 162 балла.

Второе место занял полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, получивший 131 балл. Третья строчка – еще у одного представителя армейцев Кирилла Глебова (42 балла).

Участники опроса называли по пять лучших молодых игроков РПЛ. Возрастной порог – не старше 21 года на момент старта чемпионата. Из футболистов собственной команды разрешалось включить в список не более трех человек. За первое место начислялось 6 баллов, за второе – 4, за третье – 3, за четвертое – 2, за пятое – 1, после чего все оценки суммировались.