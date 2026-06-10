Кисляк высказался о возможном переходе в «Арсенал»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на слухи о его отъезде в Европу.

– Не устал от того, что тебя каждую неделю куда-то сватают в Европу?

– Честно, устал. Не то чтобы устал, но до перебора иногда доходит. Слишком много клубов было названо. Даже в Football Manager так невозможно.

– Была такая новость, которую прочитал, и думаешь: «Достали уже!»?

– Про «Арсенал», наверное. Все понимают, что сейчас в Англию вообще нереально попасть из-за политики.

– Игдисамов говорил, что на тренировке ЦСКА тебе сделали поздравительный коридор в честь возможного перехода в «Арсенал».

– Хотели сделать, но я отмазался.

– Если представить, хотел бы в «Арсенал» перейти?

– Конечно! В «Барселону» хотел бы перейти!

– Если реально оценивать, кто из российских игроков сейчас ближе всего к Европе в это трансферное окно?

– Саша Головин (смеeтся). Не знаю, жизнь покажет».