Глава «Локомотива» ответил, есть ли предложение от «ПСЖ» по Батракову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем полузащитника Алексея Батракова.
– Появляется информация, что переход Алексея Батракова в «ПСЖ» является практически решенным вопросом. Хоть раз клуб получал звонок от представителей парижского клуба?
– Как только клуб получит юридически подкрепленное предложение, начнутся переговоры. Если устраивающего предложения для игрока и клуба не будет, то Алексей с удовольствием продолжит карьеру в «Локомотиве».
- 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года. Сейчас идут переговоры о трансфере в «ПСЖ».
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Дороже из россиян только вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (30 миллионов).
Источник: «Спорт-Экспресс»