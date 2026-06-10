Глава «Локомотива» ответил, есть ли предложение от «ПСЖ» по Батракову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем полузащитника Алексея Батракова.

– Появляется информация, что переход Алексея Батракова в «ПСЖ» является практически решенным вопросом. Хоть раз клуб получал звонок от представителей парижского клуба?

– Как только клуб получит юридически подкрепленное предложение, начнутся переговоры. Если устраивающего предложения для игрока и клуба не будет, то Алексей с удовольствием продолжит карьеру в «Локомотиве».