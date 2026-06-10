Батраков назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2026

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков определился со сборной, за которую будет болеть на чемпионате мира.
«Первый ЧМ, за которым я прямо следил, был в 2014-м. Конечно же, болел за Аргентину, которая в финале Германии уступила. Я тогда очень расстроился.
В 2026-м буду болеть за сборную Мексики. Там играет наш партнeр по команде – Сесар Монтес. А если не Мексика, то Испания – мне нравится их футбол», – сказал Батраков.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой турнира.
Источник: «Чемпионат»