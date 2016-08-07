«МЮ» выиграл Суперкубок Англии. Ключевые моменты

Первый трофей нового английского сезона разыгрывали между собой главная команда-сенсация предыдущего футбольного года и мощный «Манчестер Юнайтед». Футболисты «МЮ» одержали заслуженную победу. «Бомбардир» показывает основные события этой встречи.

Не удается финальный штурм игрокам «Лестера». Шмейхель неудачно сбегал в чужую штрафную. «Манчестер» выстоял и завоевал первый трофей в новом английском сезоне!

Златан! Король свое слово сказал. Навес с фланга не выглядел опасным, но шведский нападающий «МЮ» умудрился выиграть верховую борьбу сразу у двух защитников, головой отправив мяч в сетку. Весомая заявка на первый трофей в сезоне!

Варди сравнивает счет! Все началось с классного прохода вышедшего на замену Мусы, а завершилось опрометчивым пасом назад со стороны Феллаини. Варди оказался расторопнее прочих и легко справился с вышедшим Де Хеа. Ничья в нашем матче.

Сумасшедший гол забил «Лестеру» Лингард! С центра поля полузащитник «МЮ» отправился в слаломный проход, обыграл трех человек, а затем послал мяч под Шмейхелем. Голкипер скорость удара погасил, но от пропущенного гола команду не спас.

Мог открывать счет японец Окадзаки. Реальнейший момент упустил нападающий «Лестера». Но мяч после его удара приняла на себя перекладина.

Состав «Лестера».

twit text — Leicester City (@LCFC) 7 августа 2016 г.

Состав «Манчестер Юнайтед».