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    «Локомотив» не смог обыграть «Томь». «Ростов» и «Урал» голов не забили. Главные моменты 2-го тура РФПЛ


    4.3
    Голосов: 3
    07.08.2016 17:55
    Российский футбол снова готов подарить нам зрелище. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за основными событиями матчей 2-го тура российской Премьер-лиги.

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    Скучно проходит игра. На 52-й минуте желтую карточку получил Кокорин.

    Состав «Зенита».

    Состав «Уфы».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 9 августа 2016, 09:01

      томь камбек года

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      wattman 8 августа 2016, 17:07

      Вы могли бы ставить тэг "Арсенал Тула", а не "Арсенал". А то у меня в ленте с новостями АПЛ путаница

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 7 августа 2016, 10:50

      У испанцев и румын у нас не получается ....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      АЛЕКС ГАЛЯМОВ 6 августа 2016, 20:28

      сине-бело-ГОЛУБЫЕ оле-оле-оле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 6 августа 2016, 17:25

      кто в Спартаке следующий тренер?

      0
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      ...
      Рейтинг: -313

      Китaец > pik54 7 августа 2016, 18:50

      Федун у нас тренер навсегда. Нихуя не изменится.

      0
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