«Локомотив» не смог обыграть «Томь». «Ростов» и «Урал» голов не забили. Главные моменты 2-го тура РФПЛ

Российский футбол снова готов подарить нам зрелище. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за основными событиями матчей 2-го тура российской Премьер-лиги.

Азмун заработал красную карточку. Голов в этом матче зрители так и не увидели.

Игроки «Ростова» поблагодарили Бердыева.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 7 августа 2016 г.

Спасает матч «Томь»! Ярчайшее возвращение!

Отыгрывают томские футболисты один мяч. Жаркая концовка нас ожидает.

Самедов реализует еще один одиннадцатиметровый удар. Весомое преимущество имеет «Локомотив».

Шкулетич забивает первый гол «Локомотива» в нынешнем сезоне. Пенальти реализовал.

Составы на матч «Локомотив» – «Томь».

twit text — РФПЛ (@rfpl) 7 августа 2016 г.

Еременко забил в ворота «Оренбурга». Есть первая победа ЦСКА в нынешнем сезоне!

Еще один мяч на свой счет записал Зайцев. «Амкар» выигрывает у «Анжи»!

Первый гол сегодняшнего игрового дня забил Анене. «Амкар» вышел вперед в матче с «Анжи».

Тошич опасно бил по воротам Гутора. Вратарь выручил команду.

«Амкар» и «Анжи» тоже решили порадовать нас интересными составами.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 7 августа 2016 г.

Составы на матч «Оренбург» – ЦСКА.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 7 августа 2016 г.

Шевченко забивает «Рубину» и приносит «Арсеналу» победу.

Составы «Арсенала» и «Рубина».

twit text — РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2016 г.

Обзор матча «Уфы» и «Зенита», где все-таки было несколько моментов.

Витсель мог забивать, но счет на табло так и не изменился.

Скучно проходит игра. На 52-й минуте желтую карточку получил Кокорин.

Состав «Зенита».

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 6 августа 2016 г.

Состав «Уфы».