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  • «Локомотив» не смог обыграть «Томь». «Ростов» и «Урал» голов не забили. Главные моменты 2-го тура РФПЛ

«Локомотив» не смог обыграть «Томь». «Ростов» и «Урал» голов не забили. Главные моменты 2-го тура РФПЛ

Азмун заработал красную карточку. Голов в этом матче зрители так и не увидели.

Игроки «Ростова» поблагодарили Бердыева.

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Спасает матч «Томь»! Ярчайшее возвращение!

Отыгрывают томские футболисты один мяч. Жаркая концовка нас ожидает.

Самедов реализует еще один одиннадцатиметровый удар. Весомое преимущество имеет «Локомотив».

Шкулетич забивает первый гол «Локомотива» в нынешнем сезоне. Пенальти реализовал.

Составы на матч «Локомотив» – «Томь».

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Еременко забил в ворота «Оренбурга». Есть первая победа ЦСКА в нынешнем сезоне!

Еще один мяч на свой счет записал Зайцев. «Амкар» выигрывает у «Анжи»!

Первый гол сегодняшнего игрового дня забил Анене. «Амкар» вышел вперед в матче с «Анжи».

Тошич опасно бил по воротам Гутора. Вратарь выручил команду.

«Амкар» и «Анжи» тоже решили порадовать нас интересными составами.

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Составы на матч «Оренбург» – ЦСКА.

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Шевченко забивает «Рубину» и приносит «Арсеналу» победу.

Составы «Арсенала» и «Рубина».

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Обзор матча «Уфы» и «Зенита», где все-таки было несколько моментов.

Витсель мог забивать, но счет на табло так и не изменился.

Скучно проходит игра. На 52-й минуте желтую карточку получил Кокорин.

Состав «Зенита».

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Состав «Уфы».

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Уфа Арсенал Рубин
Комментарии (6)
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pik54
1470493548
кто в Спартаке следующий тренер?
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АЛЕКС ГАЛЯМОВ
1470504484
сине-бело-ГОЛУБЫЕ оле-оле-оле.
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Strig
1470556228
У испанцев и румын у нас не получается ....
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wattman
1470665273
Вы могли бы ставить тэг "Арсенал Тула", а не "Арсенал". А то у меня в ленте с новостями АПЛ путаница
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D'achkov
1470722466
томь камбек года
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