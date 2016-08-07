«Локомотив» не смог обыграть «Томь». «Ростов» и «Урал» голов не забили. Главные моменты 2-го тура РФПЛ

Азмун заработал красную карточку. Голов в этом матче зрители так и не увидели.

Игроки «Ростова» поблагодарили Бердыева.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Спасает матч «Томь»! Ярчайшее возвращение!

Отыгрывают томские футболисты один мяч. Жаркая концовка нас ожидает.

Самедов реализует еще один одиннадцатиметровый удар. Весомое преимущество имеет «Локомотив».

Шкулетич забивает первый гол «Локомотива» в нынешнем сезоне. Пенальти реализовал.

Составы на матч «Локомотив» – «Томь».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еременко забил в ворота «Оренбурга». Есть первая победа ЦСКА в нынешнем сезоне!

Еще один мяч на свой счет записал Зайцев. «Амкар» выигрывает у «Анжи»!

Первый гол сегодняшнего игрового дня забил Анене. «Амкар» вышел вперед в матче с «Анжи».

Тошич опасно бил по воротам Гутора. Вратарь выручил команду.

«Амкар» и «Анжи» тоже решили порадовать нас интересными составами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Составы на матч «Оренбург» – ЦСКА.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Шевченко забивает «Рубину» и приносит «Арсеналу» победу.

Составы «Арсенала» и «Рубина».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Обзор матча «Уфы» и «Зенита», где все-таки было несколько моментов.

Витсель мог забивать, но счет на табло так и не изменился.

Скучно проходит игра. На 52-й минуте желтую карточку получил Кокорин.

Состав «Зенита».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Состав «Уфы».