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Тренер Уэльса Пейдж: «Когда Бэйла называют паразитом, у меня закипает кровь. Он жертвует на благотворительность»

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поговорил о своем игроке Гарете Бэйле. Ему не нравится, когда футболиста «Реала» недооценивают.

«Многие не видят поступков Гарета вне поля. Он делал пожертвования в Национальную службу здравоохранения и больницу Кардиффа. Это были значительные суммы. Никто не отмечает Бэйла за это, потому что он не афиширует свои дела. Он держит это в себе.

У меня закипает кровь, когда Бэйла называют паразитом. Он ведет нас вперед. Гарет никогда не был и не будет паразитом», – уверен Пейдж.

  • Бэйл играет за сборную с 2006 года.
  • С ней он доходил до полуфинала Евро-2016.
  • Бэйл 4 раза брал Лигу чемпионов с «Реалом».

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Источник: The Athletic

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