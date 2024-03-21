Протокол Израиль - Исландия
Составы команд
21
Траустасон
8
Йоуханнессон
21
Сигурдссон
18
Андерсон
7
Виллумсон
11
Торстейнссон
Остались в запасе
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Статистика матча Израиль - Исландия
Всего ударов по воротам
10
15
Количество передач
493
381
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5