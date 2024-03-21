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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Польша - Эстония
Польша - Эстония: обзор матча 21 марта 2024
Польша
21.03.2024, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
5 : 1
Завершен
Эстония
22'
П. Франковски
50'
П. Зелински
70'
Я. Пиотровски
74'
К. Метс (АГ)
76'
С. Шиманьски
78'
М. Веткал
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Польша - Эстония
82'
Замена
М. Айнсалу
️️️️
М. Соометс
78'
ГОЛ! 5:1!
М. Веткал
Пас отдал
М. Соометс
ГОЛ! 5:0!
С. Шиманьски
76'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
К. Метс
Пас отдал
Н. Залевски
74'
Замена
Я. Модер
️️️️
Я. Пиотровски
73'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
П. Зелински
73'
Замена
А. Букса
️️️️
К. Свидерски
73'
ГОЛ! 3:0!
Я. Пиотровски
Пас отдал
Р. Левандовски
70'
67'
Замена
М. Поом
️️️️
К. Палумец
67'
Замена
А. Пикк
️️️️
К. Калласте
Желтая карточка
Т. Пухач
60'
Замена
Т. Пухач
️️️️
М. Кэш
56'
ГОЛ! 2:0!
П. Зелински
Пас отдал
Н. Залевски
50'
Замена
М. Кэш
️️️️
П. Франковски
46'
31'
Замена
К. Хуссар
️️️️
А. Тамм
27'
Вторая желтая
М. Паскочи
ГОЛ! 1:0!
П. Франковски
Пас отдал
Я. Пиотровски
22'
15'
Желтая карточка
М. Паскочи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
6
Бартош Слиш
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
9
Роберт Левандовски
(К)
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
8
Маркус Соометс
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
18
Карол Метс
(К)
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
9
Оливер Юргенс
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Якуб Модер
ЦП
3
Тарас Романчук
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
19
Кристо Хуссар
ПЗ
23
Власий Синявский
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
11
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
4-3-1-2
1
Щесны
21
Залевски
3
Давидович
5
Беднарек
14
Кивиор
6
Слиш
16
Пиотровски
10
Зелински
19
Франковски
9
Левандовски
11
Свидерски
4-1-3-2
1
Хейн
15
Клаван
19
Калласте
16
Тамм
3
Паскочи
24
Веткал
8
Соометс
10
Палумец
18
Метс
9
Юргенс
21
Тамм
Кэш
15
Пухач
15
Пухач
Кэш
19
Франковски
2
Кэш
2
Кэш
19
Франковски
16
Пиотровски
8
Модер
8
Модер
16
Пиотровски
10
Зелински
20
Шиманьски
20
Шиманьски
10
Зелински
11
Свидерски
16
Букса
16
Букса
11
Свидерски
19
Калласте
3
Пикк
3
Пикк
19
Калласте
21
Тамм
19
Хуссар
19
Хуссар
21
Тамм
10
Палумец
20
Поом
20
Поом
10
Палумец
8
Соометс
11
Айнсалу
11
Айнсалу
8
Соометс
Остались в запасе
Польша
Эстония
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
2
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
3
Тарас Романчук
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
11
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
2
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
3
Тарас Романчук
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
11
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Польша - Эстония
1
1
1
Всего ударов по воротам
26
1
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
85
15
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
17
1
Нарушения
6
8
Офсайды
1
0
Количество передач
717
131
Сейвы
0
6
Точность передач %
92
58
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
11
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Национальный стадион
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