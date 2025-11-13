Введите ваш ник на сайте
Хорватия – Фарерские о-ва: прогноз и ставки на матч 14 ноября 2025 с коэффициентом 1.48

13 ноября 2025 10:27
Хорватия - Фарерские острова
14 нояб. 2025, пятница 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Победа Хорватии с форой (-1.5)
Сделать ставку

14 ноября Хорватия принимает Фарерские острова в 9 туре Квалификации ЧМ. Хозяева уверенно лидируют в группе, набрав 16 очков за 6 матчей, и выглядят одной из самых стабильных сборных отбора. Фарерские о-ва занимают третье место и проводят впечатляющий цикл: команда набрала 12 очков и одержала три победы подряд. Несмотря на успехи гостей, разница в уровне остается значительной, и именно Хорватия подходит к встрече в статусе явного фаворита.

Хорватия

Хорватия набрала отличный ход: команда не проигрывает шесть матчей подряд в Квалификации, не пропускает в четырех последних играх и демонстрирует высокий уровень реализаций. В пяти последних встречах хорваты забили 13 голов и пропустили всего один – лучший показатель в группе. Средняя результативность составляет 2.60 гола за игру, а голевая серия держится уже длительное время. Андреи Крамарич продолжает оставаться главной силой атаки с 12 голами в 23 матчах, но команда играет сбалансированно и уверенно действует как в позиционной атаке, так и в контроле мяча.

Фарерские о-ва

Фарерские острова стали главным сюрпризом текущего отбора. Три победы подряд, включая сенсационную викторию над Чехией 2:1, позволили им подняться на третью строчку с 12 очками. Команда много работает без мяча, демонстрируя компактность и дисциплину. За последние пять матчей фарерцы забили 9 голов и пропустили всего 3, что делает их одним из самых организованных коллективов вторых эшелонов. При этом команда остается зависимой от скорости переходов и стандартов – в позиционной атаке она менее убедительна.

Факты о командах

Хорватия

  • 16 очков после 6 туров и 1 место
  • 6 матчей без поражений
  • Не пропускает в 4 последних играх
  • 13 забитых и 1 пропущенный мяч в 5 последних матчах
  • В среднем 2.60 забитого и 0.20 пропущенного гола

Фарерские о-ва

  • 12 очков после 7 туров и 3 место
  • Победы в 3 последних матчах
  • 9 забитых и 3 пропущенных в 5 последних играх
  • В среднем 1.80 забитого и 0.60 пропущенного гола
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Фарерские острова
0 : 1
05.09.2025
Хорватия

Прогноз на матч

Хорватия выглядит значительно сильнее по всем ключевым параметрам: глубина состава, реализация моментов, уровень контроля и качество игры в обороне. Фарерские о-ва проводят лучший отбор за много лет, но даже их текущая форма вряд ли позволит всерьез навязать борьбу лидеру группы, особенно на выезде. Гости играют компактно, но против хорватской атаки их обороне будет очень тяжело выдерживать постоянный прессинг и высокий темп. Вероятен сценарий уверенной победы хозяев с преимуществом в один-два мяча, а также высокая вероятность очередного «сухого» матча со стороны Хорватии.

Рекомендованные ставки

  • Победа Хорватии с форой (-1.5) – коэффициент 1.48
  • Индивидуальный тотал Хорватии больше 2 голов – коэффициент 1.70

1.48
Победа Хорватии с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Фарерские острова Хорватия
18+
  • Читайте нас: 