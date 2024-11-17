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    • Лига наций. Гол Сперцяна помог Армении победить Латвию и выйти в стыковые матчи за место в лиге B

    Лига наций. Гол Сперцяна помог Армении победить Латвию и выйти в стыковые матчи за место в лиге B

    Латвия дома проиграла Армении со счетом 1:2 в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций в группе C4. Первый мяч в игре у гостей забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

    Он провел на поле весь матч в составе армянской команды, как и еще три игрока РПЛ: Георгий Арутюнян («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив») и Иву Угочукву («Рубин»). Форвард «Локомотива» Эдгар Севикян остался в запасе.

    В другом матче той же группы Северная Македония дома обыграла Фарерские острова со счетом 1:0.

    Северная Македония заняла первое место в группе с 16 очками и вышла в лигу B. Армения набрала 7 очков, стала второй и сыграет в стыковых матчах за место в лиге B. Фарерские острова остались на третьей позиции с 6 баллами. Латвия стала четвертой с 4 очками и либо сыграет в стыковых встречах за сохранение места в лиге C, либо напрямую вылетит в лигу D.

    Лига наций. Лига C. Группа 4. 6-й тур

    Латвия – Армения – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сперцян, 48; 1:1 – Ульдрикис, 70; 1:2 – Миранян, 74.

    Северная Македония – Фарерские острова – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Миовски, 62.

    Результаты Лиги наций

    Таблицы Лиги наций

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2024 19:22
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