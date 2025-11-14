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  • Хорватия – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2025

Хорватия – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2025

14 ноября 2025, 21:35
Хорватия
14.11.2025, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
3 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Фарерские острова
23' Й. Гвардиол 57' П. Муса 70' Н. Влашич
16' G. Dávid Turi
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
5
Лука Вушкович
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
(К) ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ПЗ
21
Géza Dávid Turi
ЦП
22
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
6
Рене Юнсен
ЦП
11
Árni Frederiksberg
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Хорватия
12
Ивор Пандур
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
19
Тони Фрук
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
13
Никола Влашич
АП
20
Игор Матанович
ЦФ
7
Франьо Иванович
ЦФ
Фарерские острова
12
Бьярти Мерк
ВР
23
Бардур Рейнатред
ВР
13
Мартин Агнарссон
ЛЗ
4
Gullbrandur Øregaard
ЦЗ
19
Янн Беньяминсен
ПЗ
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
5
Арнбьорн Свенссон
АП
14
Йоан Эдмундссон
АП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
17
Ási Dam
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Ливакович
2
Станишич
4
Гвардиол
5
Вушкович
17
Сучич
10
Модрич
14
Перишич
15
Пашалич
19
Пашалич
11
Муса
9
Крамарич
3-2-4-1
1
Ламхауге
15
Фэре
5
Эдмундссон
3
Давидсен
20
Серенсен
16
Ватнхамар
22
10
Ольсен
6
Юнсен
21
11
15
Пашалич
6
Шутало
6
Шутало
15
Пашалич
19
Пашалич
19
Фрук
19
Фрук
19
Пашалич
10
Модрич
13
Влашич
13
Влашич
10
Модрич
14
Перишич
16
Оршич
16
Оршич
14
Перишич
11
Муса
20
Матанович
20
Матанович
11
Муса
20
Серенсен
13
Агнарссон
13
Агнарссон
20
Серенсен
21
7
Бьярталид
7
Бьярталид
21
3
Давидсен
9
Клеттскард
9
Клеттскард
3
Давидсен
Фредриксберг
17
Юстинуссен
17
Юстинуссен
Фредриксберг
Остались в запасе
Хорватия
Фарерские острова
12
Ивор Пандур
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
7
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
12
Бьярти Мерк
ВР
23
Бардур Рейнатред
ВР
4
Gullbrandur Øregaard
ЦЗ
19
Янн Беньяминсен
ПЗ
5
Арнбьорн Свенссон
АП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
17
Ási Dam
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
12
Ивор Пандур
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
7
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
12
Бьярти Мерк
ВР
23
Бардур Рейнатред
ВР
4
Gullbrandur Øregaard
ЦЗ
19
Янн Беньяминсен
ПЗ
5
Арнбьорн Свенссон
АП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
17
Ási Dam
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Хорватия - Фарерские острова
2
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
81
19
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
644
153
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
51
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Фарерских островов, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Фарерские острова

Хорватия – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Фарерские острова Хорватия
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