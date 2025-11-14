14.11.2025, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Хорватия
Хорватия
3-1-1-3-2
1
Ливакович
2
Станишич
4
Гвардиол
5
Вушкович
17
Сучич
10
Модрич
14
Перишич
15
Пашалич
19
Пашалич
11
Муса
9
Крамарич
3-2-4-1
1
Ламхауге
15
Фэре
5
Эдмундссон
3
Давидсен
20
Серенсен
16
Ватнхамар
22
10
Ольсен
6
Юнсен
21
11
15
Пашалич
6
Шутало
6
Шутало
15
Пашалич
19
Пашалич
19
Фрук
19
Фрук
19
Пашалич
10
Модрич
13
Влашич
13
Влашич
10
Модрич
14
Перишич
16
Оршич
16
Оршич
14
Перишич
11
Муса
20
Матанович
20
Матанович
11
Муса
20
Серенсен
13
Агнарссон
13
Агнарссон
20
Серенсен
21
7
Бьярталид
7
Бьярталид
21
3
Давидсен
9
Клеттскард
9
Клеттскард
3
Давидсен
Фредриксберг
17
Юстинуссен
17
Юстинуссен
Фредриксберг
Остались в запасе
Хорватия
Фарерские острова
12
Ивор Пандур
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
7
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
12
Бьярти Мерк
ВР
23
Бардур Рейнатред
ВР
4
Gullbrandur Øregaard
ЦЗ
19
Янн Беньяминсен
ПЗ
5
Арнбьорн Свенссон
АП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
17
Ási Dam
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
12
Ивор Пандур
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
7
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
12
Бьярти Мерк
ВР
23
Бардур Рейнатред
ВР
4
Gullbrandur Øregaard
ЦЗ
19
Янн Беньяминсен
ПЗ
5
Арнбьорн Свенссон
АП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
17
Ási Dam
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Хорватия - Фарерские острова
2
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
81
19
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
644
153
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
51
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Фарерских островов, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Фарерские острова
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»