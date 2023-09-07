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    • Отбор Евро-2024. Франция обыграла Ирландию (2:0) и другие результаты

    Отбор Евро-2024. Франция обыграла Ирландию (2:0) и другие результаты

    В пятницу состоялись девять матчей отборочного турнира Евро-2024.

    Франция дома победила Ирландию со счетом 2:0.

    Также выделим поражения Казахстана и Сербии, крупные победы Дании и Нидерландов, выигрыш Польши благодаря дублю Роберта Левандовского.

    Отбор Евро-2024. Группа B. 5-й тур

    Франция – Ирландия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чуамени, 19; 2:0 – Тюрам, 48.

    Нидерланды – Греция – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – де Рон, 17; 2:0 – Гакпо, 31; 3:0 – Вегхорст, 39.

    Отбор Евро-2024. Группа E. 5-й тур

    Польша – Фарерские острова – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски (с пенальти), 73; 2:0 – Левандовски, 83.

    Отбор Евро-2024. Группа G. 5-й тур

    Сербия – Венгрия – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Салаи (в свои ворота), 10; 1:1 – Варга, 34; 1:2 – Орбан, 36.

    Отбор Евро-2024. Группа H. 5-й тур

    Казахстан – Финляндия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Антман, 78.

    Дания – Сан-Марино – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Хейбьерг, 26; 2:0 – Меле, 28; 3:0 – Винд, 40; 4:0 – Поульсен, 90+3.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2023 23:44
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