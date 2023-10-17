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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Финляндия - Казахстан
Финляндия - Казахстан: обзор матча 17 октября 2023
Финляндия
17.10.2023, вторник, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 8 тур
1 : 2
Завершен
Казахстан
28'
Р. Тэйлор
77'
Б. Зайнутдинов (П)
90'
Б. Зайнутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Финляндия - Казахстан
90'
+6
Желтая карточка
Р. Оразов
90'
+4
Желтая карточка
Л. Скворцов
90'
ГОЛ! 1:2!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
Р. Оразов
Замена
Й. Уронен
️️️️
Р. Йенсен
89'
Замена
П. Сойри
️️️️
Н. Алхо
89'
88'
Замена
Т. Эрланов
️️️️
М. Быстров
87'
Замена
Л. Скворцов
️️️️
А. Тагыберген
86'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
М. Самородов
86'
Замена
Е. Тапалов
️️️️
Б. Каиров
82'
Желтая карточка
Я. Вороговский
80'
Желтая карточка
М. Самородов
Замена
М. Форсс
️️️️
Т. Пукки
78'
Замена
Б. Каллман
️️️️
Р. Тэйлор
78'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Зайнутдинов
Желтая карточка
Р. Иванов
72'
55'
Замена
И. Куат
️️️️
А. Бейсебеков
ГОЛ! 1:0!
Р. Тэйлор
28'
27'
Желтая карточка
А. Марочкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
22
Даниэль Хаканс
ЛВ
3
Ричард Йенсен
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Максим Самородов
ЦФ
Финляндия
12
Вильями Синисало
ВР
0
Хуго Кето
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
14
Ниило Мяенпя
ОП
13
Пюрю Сойри
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
26
Маркус Форсс
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Казахстан
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
22
Еркин Тапалов
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
17
Иван Свиридов
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
3-4-1-2
1
Градецки
17
Алхо
4
Иванов
3
Хосконен
3
Йенсен
6
Камара
14
Кайринен
7
Тэйлор
22
Хаканс
10
Пукки
20
Похьянпало
3-2-3-1-1
12
Шацкий
22
Марочкин
3
Алип
21
Бейсебеков
4
Быстров
5
Каиров
8
Тагыберген
11
Вороговский
20
Оразов
19
Зайнутдинов
10
Самородов
3
Йенсен
18
Уронен
18
Уронен
3
Йенсен
17
Алхо
13
Сойри
13
Сойри
17
Алхо
10
Пукки
26
Форсс
26
Форсс
10
Пукки
7
Тэйлор
19
Каллман
19
Каллман
7
Тэйлор
4
Быстров
23
Эрланов
23
Эрланов
4
Быстров
8
Тагыберген
13
Скворцов
13
Скворцов
8
Тагыберген
5
Каиров
22
Тапалов
22
Тапалов
5
Каиров
21
Бейсебеков
5
Куат
5
Куат
21
Бейсебеков
10
Самородов
17
Аимбетов
17
Аимбетов
10
Самородов
Остались в запасе
Финляндия
Казахстан
12
Вильями Синисало
ВР
0
Хуго Кето
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
14
Ниило Мяенпя
ОП
0
Лукас Лингман
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
17
Иван Свиридов
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
0
Хуго Кето
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
14
Ниило Мяенпя
ОП
0
Лукас Лингман
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
17
Иван Свиридов
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Финляндия - Казахстан
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
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