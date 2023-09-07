Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Франция - Ирландия
Франция - Ирландия: обзор матча 07 сентября 2023
Франция
07.09.2023, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ирландия
19'
О. Чуамени
48'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Ирландия
Замена
Э. Камавинга
️️️️
А. Гризманн
90'
Замена
Б. Павар
️️️️
Ж. Кунде
90'
Желтая карточка
А. Гризманн
87'
84'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
Ч. Огбене
78'
Замена
А. Коннолли
️️️️
У. Кин
Замена
К. Коман
️️️️
У. Дембеле
73'
Замена
В. Салиба
️️️️
Л. Эрнандес
73'
68'
Замена
У. Кин
️️️️
А. Айда
68'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Д. Моламби
ГОЛ! 2:0!
М. Тюрам
48'
47'
Желтая карточка
Д. Каллен
46'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Э. Стивенс
Замена
М. Тюрам
️️️️
О. Жиру
26'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
21'
ГОЛ! 1:0!
О. Чуамени
Пас отдал
К. Мбаппе
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Джош Каллен
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
10
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
19
Бубакар Камара
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
19
Уильям Кин
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Меньян
21
Эрнандес
5
Кунде
4
Упамекано
19
Эрнандес
8
Чуамени
14
Рабьо
7
Дембеле
9
Жиру
10
Мбаппе
7
Гризманн
4-4-1-1
16
Базуну
15
Иган
22
Коллинс
4
Даффи
3
Стивенс
8
Найт
18
Брауне
6
Моламби
6
Каллен
20
Огбене
10
Айда
21
Эрнандес
17
Салиба
17
Салиба
21
Эрнандес
5
Кунде
15
Павар
15
Павар
5
Кунде
7
Гризманн
6
Камавинга
6
Камавинга
7
Гризманн
7
Дембеле
7
Коман
7
Коман
7
Дембеле
9
Жиру
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Жиру
6
Моламби
4
О'Ши
4
О'Ши
6
Моламби
20
Огбене
21
Эбоселе
21
Эбоселе
20
Огбене
3
Стивенс
11
МакКлин
11
МакКлин
3
Стивенс
10
Айда
19
Кин
19
Кин
10
Айда
Кин
17
Коннолли
17
Коннолли
Кин
Остались в запасе
Франция
Ирландия
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Франция - Ирландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Новости команд
Все
Франция
Ирландия
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+