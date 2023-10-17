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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сан-Марино - Дания
Сан-Марино - Дания: обзор матча 17 октября 2023
Сан-Марино
17.10.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 8 тур
1 : 2
Завершен
Дания
61'
А. Голинуччи
42'
Р. Хойлунд
70'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Марино - Дания
Желтая карточка
М. Муларони
90'
+7
90'
+2
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Й. Меле
90'
+2
Замена
М. Йенсен
️️️️
Р. Хойлунд
Желтая карточка
Р. Ди Майо
88'
Желтая карточка
Л. Капиккьони
83'
Замена
Р. Ди Майо
️️️️
Л. Лаццари
75'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
М. Чеволи
74'
70'
Желтая карточка
Р. Хойлунд
Желтая карточка
Ф. Фаббри
70'
70'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Й. Винд
65'
Желтая карточка
Й. Андерсен
62'
Замена
Р. Сков
️️️️
Э. Йелерт
62'
Замена
Й. Винд
️️️️
М. Дарами
62'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Й. Линдстрем
ГОЛ! 1:1!
А. Голинуччи
61'
Замена
М. Баттистини
️️️️
М. Баттистини
55'
Замена
Л. Капиккьони
️️️️
А. Д'Аддарио
55'
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
М. Дарами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
12
Алессандро Този
ЛЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
13
Роберто Ди Майо
ЦЗ
0
Andrea Magi
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ЦП
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-5-1
23
Бенедеттини
12
Този
5
Чеволи
4
Фаббри
6
Росси
22
Муларони
23
Баттистини
17
Голинуччи
21
Лаццари
2
Д'Аддарио
9
Нанни
4-2-3-1
1
Шмейхель
26
Йелерт
4
Кьер
2
Андерсен
5
Меле
23
Хейбьерг
15
Нергор
17
Линдстрем
10
Эриксен
19
Дарами
9
Хойлунд
21
Лаццари
13
Ди Майо
13
Ди Майо
21
Лаццари
23
Баттистини
21
Баттистини
21
Баттистини
23
Баттистини
2
Д'Аддарио
8
Капиккьони
8
Капиккьони
2
Д'Аддарио
5
Чеволи
7
Витаиоли
7
Витаиоли
5
Чеволи
5
Меле
13
Кристенсен
13
Кристенсен
5
Меле
9
Хойлунд
7
Йенсен
7
Йенсен
9
Хойлунд
26
Йелерт
24
Сков
24
Сков
26
Йелерт
19
Дарами
19
Винд
19
Винд
19
Дарами
17
Линдстрем
20
Поульсен
20
Поульсен
17
Линдстрем
Остались в запасе
Сан-Марино
Дания
23
Альдо Симончини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
0
Andrea Magi
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
23
Альдо Симончини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
0
Andrea Magi
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Сан-Марино - Дания
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
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