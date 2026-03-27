Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сан-Марино – Фарерские острова: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.85

27 марта 2026 8:15
Сан-Марино - Фарерские острова
28 мар. 2026, суббота 17:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.85
Фора (-1.5) на Фарерские острова
Сделать ставку

28 марта состоится товарищеский матч между сборными Сан-Марино и Фарерских островов. Хозяева являются главным аутсайдером мирового футбола, проигрывают 10 матчей подряд и пропускают в среднем 5 голов за игру. Гости набрали хорошую форму и стабильно забивают.

Сан-Марино

Сан-Маринская сборная переживает катастрофический период. Команда проигрывает в 10 последних матчах и в 6 последних товарищеских матчах. Сан-Марино пропускает в 15 последних матчах и в 6 последних товарищеских встречах. В последних пяти матчах команда забила 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустила 25 (в среднем 5.00).

Фарерские острова

Фарерская сборная подходит к матчу в хорошей форме. Команда забивает в 5 последних матчах. В последних пяти матчах фарерцы забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). В личных встречах с Сан-Марино фарерцы одержали две победы (3:0 и 3:1).

Факты о командах:

Сан-Марино

  • Проигрывает в 10 последних матчах
  • Пропускает в 15 последних матчах
  • В последних 5 играх: 0.40 забито, 5.00 пропущено

Фарерские острова

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.80 забито, 0.80 пропущено
  • Победил Сан-Марино в обеих личных встречах (3:0 и 3:1)

История личных встреч

В двух личных встречах в квалификации Евро-1996 Фарерские острова дважды обыграли Сан-Марино: дома 3:0 и в гостях 3:1.

Прогноз на матч Сан-Марино – Фарерские острова

Сан-Марино является абсолютным аутсайдером. Команда проигрывает 10 матчей подряд и пропускает в среднем 5 голов за игру. Оборона хозяев не способна сдерживать даже слабых соперников.

Фарерские острова находятся в хорошей форме и стабильно забивают. Гости имеют психологическое преимущество после двух побед в личных встречах и будут играть на победу.

Учитывая колоссальную разницу в классе и форме, Фарерские острова должны побеждать с комфортным счетом. Сан-Марино вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий кризис.

Рекомендованные ставки:

  • Фора (-1.5) на Фарерские острова – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Фарерских островов больше 1.5

1.85
Фора (-1.5) на Фарерские острова
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Фарерские острова Сан-Марино
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 