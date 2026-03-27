28 марта состоится товарищеский матч между сборными Сан-Марино и Фарерских островов. Хозяева являются главным аутсайдером мирового футбола, проигрывают 10 матчей подряд и пропускают в среднем 5 голов за игру. Гости набрали хорошую форму и стабильно забивают.

Сан-Марино

Сан-Маринская сборная переживает катастрофический период. Команда проигрывает в 10 последних матчах и в 6 последних товарищеских матчах. Сан-Марино пропускает в 15 последних матчах и в 6 последних товарищеских встречах. В последних пяти матчах команда забила 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустила 25 (в среднем 5.00).

Фарерские острова

Фарерская сборная подходит к матчу в хорошей форме. Команда забивает в 5 последних матчах. В последних пяти матчах фарерцы забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). В личных встречах с Сан-Марино фарерцы одержали две победы (3:0 и 3:1).

Факты о командах:

Сан-Марино

История личных встреч

В двух личных встречах в квалификации Евро-1996 Фарерские острова дважды обыграли Сан-Марино: дома 3:0 и в гостях 3:1.

Прогноз на матч Сан-Марино – Фарерские острова

Сан-Марино является абсолютным аутсайдером. Команда проигрывает 10 матчей подряд и пропускает в среднем 5 голов за игру. Оборона хозяев не способна сдерживать даже слабых соперников.

Фарерские острова находятся в хорошей форме и стабильно забивают. Гости имеют психологическое преимущество после двух побед в личных встречах и будут играть на победу.

Учитывая колоссальную разницу в классе и форме, Фарерские острова должны побеждать с комфортным счетом. Сан-Марино вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий кризис.

Рекомендованные ставки: