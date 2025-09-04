Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фарерские острова – Хорватия: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

04 сентября 2025 9:44
Фарерские острова - Хорватия
05 сент. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Хорватии с форой (-2)
Сделать ставку

5 сентября на стадионе «Торсвеллур» в Торсхавне состоится матч пятого тура квалификации чемпионата мира, в котором сборная Фарерских островов примет одного из фаворитов отборочного этапа – сборную Хорватии. Гостевая команда идeт на подъeме и показывает яркий атакующий футбол, в то время как хозяева, несмотря на редкие победы, остаются аутсайдером группы.

Фарерские острова

Фарерцы смогли одержать первую победу в текущем отборочном цикле, обыграв Гибралтар со счeтом 2:1. Однако эта победа не может служить объективным индикатором уровня команды, поскольку Гибралтар – самый слабый соперник группы. В остальных матчах Фареры уступили Чехии (1:2), Черногории (0:1) и Грузии (0:1), демонстрируя невысокую результативность и проблемы с созданием моментов.

За последние 5 матчей команда забила всего 3 мяча (в среднем 0.60 за игру) и пропустила 6 голов. В трeх турах квалификации сборная набрала 3 очка и занимает четвeртую строчку. Несмотря на неплохую организацию обороны, проблемной зоной остаeтся линия атаки, неспособная системно вскрывать оборону соперников уровня Хорватии.

Хорватия

Хорватия под руководством нового поколения футболистов продолжает демонстрировать мощный атакующий футбол. В четырeх турах команда набрала 9 очков и занимает лидирующую позицию в группе. Особенно стоит выделить последние результаты – победы над Гибралтаром (7:0) и Чехией (5:1), в которых хорваты наглядно продемонстрировали своe превосходство в классе и глубину состава.

В среднем Хорватия забивает 3 гола за игру (15 голов за 5 последних матчей), при этом пропуская всего 0.80. Команда уверенно контролирует ход матчей и умеет быстро вскрывать плотные оборонительные редуты, что особенно важно против соперников, играющих вторым номером. Очевидно, что фаворит встречи – именно Хорватия, и даже на выезде от неe ждут убедительной победы.

Факты о командах

Фарерские острова

  • 3 очка после 3 туров
  • В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Победа над Гибралтаром – единственная за 5 последних игр

Хорватия

  • 9 очков после 4 туров
  • В среднем: 3.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Самая результативная команда группы
  • 2 уверенные победы подряд с разницей мячей 12:1

Прогноз на матч Фарерские острова – Хорватия

Разница в классе между командами очевидна. Хорваты обладают значительно более сбалансированным составом и выступают с позиции силы, вне зависимости от статуса матча и соперника. Фарерцы, хоть и способны навязать борьбу аутсайдерам, вряд ли сумеют сдержать атакующую мощь хорватов. Даже при плотной обороне и поддержке трибун хозяевам будет крайне трудно избежать крупного поражения.

Ожидается, что гости начнут активно с первых минут, чтобы избежать лишнего давления и быстро закрыть вопрос с результатом. При этом возможны голы уже в первом тайме. Ставки на уверенную победу Хорватии выглядят наиболее логичными.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Хорватии с форой (-2) – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал Хорватии больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.75

1.75
Победа Хорватии с форой (-2)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Фарерские острова
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 