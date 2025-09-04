5 сентября на стадионе «Торсвеллур» в Торсхавне состоится матч пятого тура квалификации чемпионата мира, в котором сборная Фарерских островов примет одного из фаворитов отборочного этапа – сборную Хорватии. Гостевая команда идeт на подъeме и показывает яркий атакующий футбол, в то время как хозяева, несмотря на редкие победы, остаются аутсайдером группы.

Фарерские острова

Фарерцы смогли одержать первую победу в текущем отборочном цикле, обыграв Гибралтар со счeтом 2:1. Однако эта победа не может служить объективным индикатором уровня команды, поскольку Гибралтар – самый слабый соперник группы. В остальных матчах Фареры уступили Чехии (1:2), Черногории (0:1) и Грузии (0:1), демонстрируя невысокую результативность и проблемы с созданием моментов.

За последние 5 матчей команда забила всего 3 мяча (в среднем 0.60 за игру) и пропустила 6 голов. В трeх турах квалификации сборная набрала 3 очка и занимает четвeртую строчку. Несмотря на неплохую организацию обороны, проблемной зоной остаeтся линия атаки, неспособная системно вскрывать оборону соперников уровня Хорватии.

Хорватия

Хорватия под руководством нового поколения футболистов продолжает демонстрировать мощный атакующий футбол. В четырeх турах команда набрала 9 очков и занимает лидирующую позицию в группе. Особенно стоит выделить последние результаты – победы над Гибралтаром (7:0) и Чехией (5:1), в которых хорваты наглядно продемонстрировали своe превосходство в классе и глубину состава.

В среднем Хорватия забивает 3 гола за игру (15 голов за 5 последних матчей), при этом пропуская всего 0.80. Команда уверенно контролирует ход матчей и умеет быстро вскрывать плотные оборонительные редуты, что особенно важно против соперников, играющих вторым номером. Очевидно, что фаворит встречи – именно Хорватия, и даже на выезде от неe ждут убедительной победы.

Факты о командах

Фарерские острова

3 очка после 3 туров

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 матчах подряд

Победа над Гибралтаром – единственная за 5 последних игр

Хорватия

9 очков после 4 туров

В среднем: 3.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Самая результативная команда группы

2 уверенные победы подряд с разницей мячей 12:1

Прогноз на матч Фарерские острова – Хорватия

Разница в классе между командами очевидна. Хорваты обладают значительно более сбалансированным составом и выступают с позиции силы, вне зависимости от статуса матча и соперника. Фарерцы, хоть и способны навязать борьбу аутсайдерам, вряд ли сумеют сдержать атакующую мощь хорватов. Даже при плотной обороне и поддержке трибун хозяевам будет крайне трудно избежать крупного поражения.

Ожидается, что гости начнут активно с первых минут, чтобы избежать лишнего давления и быстро закрыть вопрос с результатом. При этом возможны голы уже в первом тайме. Ставки на уверенную победу Хорватии выглядят наиболее логичными.

Рекомендованные ставки: