5 июня на стадионе Бориса Пайчадзе состоится товарищеская встреча между сборными Грузии и Фарерских островов. Матч станет важным этапом в подготовке обеих команд к будущим турнирам. Грузия демонстрирует уверенную игру, одержав 3 победы подряд, тогда как Фарерские острова переживают неудачную серию из 3 поражений. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько гости смогут противостоять атакующему потенциалу хозяев.
Грузия
Грузия находится в отличной форме, одержав 3 победы подряд в рамках товарищеских матчей. В последних пяти играх команда забила 11 голов, пропустив 5. Среднее количество голов за игру составляет 2.20 в атаке и 1.00 в обороне. В последнем матче Грузия разгромила Армению со счeтом 6:1, что подтверждает высокую результативность и улучшение в организации игры.
Атака Грузии работает слаженно, а защита остаeтся надeжной, хотя и допускает ошибки в редких случаях. Команда забивает в 4 последних матчах, что говорит о стабильности в реализации голевых моментов. Особенно заметна эффективность в домашних играх, где Грузия не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.
Фарерские острова
Фарерские острова выглядят менее уверенно, потерпев 3 поражения подряд. В последних пяти матчах команда забивает 3 гола при 5 пропущенных. Среднее количество голов за игру составляет 0.60 в атаке и 1.00 в обороне. В последней игре Фарерские острова уступили Черногории со счeтом 1:0, что подтверждает их слабую результативность.
Оборона Фарерских островов остаeтся уязвимой, особенно против более организованных соперников. Однако команда показывает упорство и может создавать моменты в матчах с сильными командами. Особенно важно отметить их способность пропускать в среднем 1 гол за игру, что делает их защиту относительно стабильной.
Факты о командах
Грузия
- Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей дома.
- Забивает в 4 последних матчах.
- Средний голевой показатель: 2.20 в атаке, 1.00 в обороне.
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
Фарерские острова
- Проигрывает в 3 последних матчах.
- Пропускает в 3 последних матчах.
- Средний голевой показатель: 0.60 в атаке, 1.00 в обороне.
- Показывает низкую результативность в последних играх.
Прогноз на матч Грузия – Фарерские острова
Грузия демонстрирует высокий уровень игры, особенно в атаке, что делает еe фаворитом встречи. Фарерские острова, несмотря на упорство, продолжают испытывать проблемы с результативностью и защитой. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Грузия одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации гостей.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Грузии
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 2:0 в пользу Грузии – коэффициент 6.50
- Грузия выиграет – коэффициент 1.40
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80