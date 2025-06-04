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Прогноз на точный счет матча Грузия – Фарерские острова: товарищеские матчи, 5 июня 2025

04 июня 2025 12:29
Грузия - Фарерские острова
05 июн. 2025, четверг 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 2:0 в пользу Грузии
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5 июня на стадионе Бориса Пайчадзе состоится товарищеская встреча между сборными Грузии и Фарерских островов. Матч станет важным этапом в подготовке обеих команд к будущим турнирам. Грузия демонстрирует уверенную игру, одержав 3 победы подряд, тогда как Фарерские острова переживают неудачную серию из 3 поражений. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько гости смогут противостоять атакующему потенциалу хозяев.

Грузия

Грузия находится в отличной форме, одержав 3 победы подряд в рамках товарищеских матчей. В последних пяти играх команда забила 11 голов, пропустив 5. Среднее количество голов за игру составляет 2.20 в атаке и 1.00 в обороне. В последнем матче Грузия разгромила Армению со счeтом 6:1, что подтверждает высокую результативность и улучшение в организации игры.

Атака Грузии работает слаженно, а защита остаeтся надeжной, хотя и допускает ошибки в редких случаях. Команда забивает в 4 последних матчах, что говорит о стабильности в реализации голевых моментов. Особенно заметна эффективность в домашних играх, где Грузия не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.

Фарерские острова

Фарерские острова выглядят менее уверенно, потерпев 3 поражения подряд. В последних пяти матчах команда забивает 3 гола при 5 пропущенных. Среднее количество голов за игру составляет 0.60 в атаке и 1.00 в обороне. В последней игре Фарерские острова уступили Черногории со счeтом 1:0, что подтверждает их слабую результативность.

Оборона Фарерских островов остаeтся уязвимой, особенно против более организованных соперников. Однако команда показывает упорство и может создавать моменты в матчах с сильными командами. Особенно важно отметить их способность пропускать в среднем 1 гол за игру, что делает их защиту относительно стабильной.

Факты о командах

Грузия

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей дома.
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • Средний голевой показатель: 2.20 в атаке, 1.00 в обороне.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Фарерские острова

  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 3 последних матчах.
  • Средний голевой показатель: 0.60 в атаке, 1.00 в обороне.
  • Показывает низкую результативность в последних играх.

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
10
Забитых мячей
1
3.33
В среднем за матч
0.33
6:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:6
Товарищеские матчи. Сборные,
Грузия
1 : 0
05.06.2025
Фарерские острова
Отборочные матчи к ЧЕ, 9 тур
Грузия
3 : 1
28.03.2007
Фарерские острова
Отборочные матчи к ЧЕ, 1 тур
Фарерские острова
0 : 6
16.08.2006
Грузия

Прогноз на матч Грузия – Фарерские острова

Грузия демонстрирует высокий уровень игры, особенно в атаке, что делает еe фаворитом встречи. Фарерские острова, несмотря на упорство, продолжают испытывать проблемы с результативностью и защитой. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Грузия одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Грузии

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:0 в пользу Грузии – коэффициент 6.50
  • Грузия выиграет – коэффициент 1.40
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу Грузии
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Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Фарерские острова Грузия
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