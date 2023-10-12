Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли

В четверг состоялись матчи 7-го тура отборочного турнира Евро-2024 в четырех группах.
Отбор Евро-2024. Группа А. 7-й тур
Испания – Шотландия – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Мората, 74; 2:0 – Сансет, 86.
Голы: 0:1 – Сорлот, 33; 0:2 – Холанд, 65; 0:3 – Холанд, 72; 0:4 – Эушнес, 81.
Отбор Евро-2024. Группа D. 7-й тур
Голы: 1:0 – Икаунекс, 39; 2:0 – Балодис, 68.
Удаление: Осс, 53 – нет.
Гол: 0:1 – Йилмаз, 30.
Отбор Евро-2024. Группа E. 7-й тур
Голы: 1:0 – Асани, 9; 2:0 – Сулейманов, 51; 3:0 – Сулейманов, 73.
Удаление: нет – Хытил, 40.
Фарерские острова – Польша – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Шиманьски, 4; 0:2 – Букса, 65.
Удаление: Аскхам, 49 – нет.
Отбор Евро-2024. Группа I. 7-й тур
Голы: 0:1 – Рашица, 26; 0:2 – Рашица, 71; 0:3 – Зекири, 83.
Белоруссия – Румыния – 0:0 (0:0)
Турнирные таблицы отбора Евро-2024
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