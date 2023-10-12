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    • Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли

    Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли

    В четверг состоялись матчи 7-го тура отборочного турнира Евро-2024 в четырех группах.

    Отбор Евро-2024. Группа А. 7-й тур

    Испания – Шотландия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мората, 74; 2:0 – Сансет, 86.

    Кипр – Норвегия – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сорлот, 33; 0:2 – Холанд, 65; 0:3 – Холанд, 72; 0:4 – Эушнес, 81.

    Отбор Евро-2024. Группа D. 7-й тур

    Латвия – Армения – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Икаунекс, 39; 2:0 – Балодис, 68.

    Удаление: Осс, 53 – нет.

    Хорватия – Турция – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Йилмаз, 30.

    Отбор Евро-2024. Группа E. 7-й тур

    Албания – Чехия – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Асани, 9; 2:0 – Сулейманов, 51; 3:0 – Сулейманов, 73.

    Удаление: нет – Хытил, 40.

    Фарерские острова – Польша – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шиманьски, 4; 0:2 – Букса, 65.

    Удаление: Аскхам, 49 – нет.

    Отбор Евро-2024. Группа I. 7-й тур

    Андорра – Косово – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рашица, 26; 0:2 – Рашица, 71; 0:3 – Зекири, 83.

    Белоруссия – Румыния – 0:0 (0:0)

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.10.2023 23:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9139

      GoLenaStop 51 минуту назад

      Турция неожиданно удивила... Достойная игра.

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