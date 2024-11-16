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Расписание матчей
Лига наций
Албания - Чехия
Албания - Чехия: обзор матча 16 ноября 2024
Албания
16.11.2024, суббота, 22:45
Лига наций, группа B1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Чехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Албания - Чехия
Желтая карточка
А. Абраши
90'
+2
Замена
М. Узуни
️️️️
И. Тучи
84'
Замена
А. Абраши
️️️️
К. Лячи
84'
83'
Замена
Я. Кухта
️️️️
П. Шулц
83'
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Провод
Замена
Э. Мучи
️️️️
Н. Байрами
72'
64'
Замена
А. Гложек
️️️️
В. Черны
64'
Замена
Я. Климент
️️️️
Т. Хоры
55'
Желтая карточка
Т. Хоры
Замена
Т. Сефери
️️️️
Я. Асани
30'
14'
Желтая карточка
Т. Соучек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
(К)
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Казим Лячи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
13
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
22
Томаш Соучек
(К)
ОП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Албания
12
Эльхан Кастрати
ВР
3
Адриан Байрами
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
22
Амир Абраши
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Чехия
23
Антонин Кински
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
9
Василь Кусей
ЛВ
21
Алекс Крал
ОП
6
Jiri Boula
ЦП
6
Matej Sin
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
11
Ян Кухта
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
11
Ян Климент
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Стракоша
3
Митай
18
Исмайли
5
Айети
2
Баллиу
8
Асллани
14
Лячи
20
Рамадани
10
Байрами
9
Асани
13
Тучи
4-1-1-2-2
1
Коварж
5
Цоуфал
3
Голеш
3
Емелка
18
Боржил
22
Соучек
12
Черв
7
Шулц
17
Провод
19
Хоры
18
Черны
14
Лячи
22
Абраши
22
Абраши
14
Лячи
13
Тучи
11
Узуни
11
Узуни
13
Тучи
9
Асани
17
Сефери
17
Сефери
9
Асани
10
Байрами
10
Мучи
10
Мучи
10
Байрами
17
Провод
20
Лингр
20
Лингр
17
Провод
7
Шулц
11
Кухта
11
Кухта
7
Шулц
18
Черны
10
Гложек
10
Гложек
18
Черны
19
Хоры
11
Климент
11
Климент
19
Хоры
Остались в запасе
Албания
Чехия
12
Эльхан Кастрати
ВР
3
Адриан Байрами
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
16
Арбнор Муджа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
23
Антонин Кински
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
6
Jiri Boula
ЦП
6
Matej Sin
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
Главный тренер
Иван Гашек
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
3
Адриан Байрами
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
16
Арбнор Муджа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
Остались в запасе
23
Антонин Кински
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
6
Jiri Boula
ЦП
6
Matej Sin
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Иван Гашек
Статистика матча Албания - Чехия
1
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
378
488
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Air Albania, Tirana
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