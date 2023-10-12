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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Хорватия - Турция
Хорватия - Турция: обзор матча 12 октября 2023
Хорватия
12.10.2023, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 7 тур
0 : 1
Завершен
Турция
30'
Б. Йилмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Турция
90'
Желтая карточка
Б. Йылдырым
Желтая карточка
Б. Петкович
89'
Желтая карточка
Л. Модрич
89'
86'
Замена
К. Айхан
️️️️
И. Юкшек
86'
Замена
К. Йылдыз
️️️️
К. Актюркоглу
Замена
Д. Бельо
️️️️
М. Ковачич
80'
Замена
Б. Соса
️️️️
Б. Баришич
80'
74'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Б. Йилмаз
67'
Желтая карточка
У. Чакир
65'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
И. Кахведжи
Замена
Н. Влашич
️️️️
Й. Брекало
63'
Замена
Б. Петкович
️️️️
П. Муса
63'
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Пашалич
62'
Желтая карточка
Б. Баришич
34'
30'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йилмаз
Пас отдал
С. Озкан
16'
Желтая карточка
Б. Йилмаз
Желтая карточка
М. Брозович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
11
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Хорватия
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
7
Ловро Майер
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
13
Никола Влашич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
0
Эртак Эзбир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
0
Эмре Акбаба
ПВ
9
Дженк Тосун
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ливакович
3
Баришич
6
Шутало
4
Гвардиол
2
Станишич
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
7
Брекало
15
Пашалич
11
Муса
3-5-2
1
Чакир
4
Акайдын
14
Бартакжи
13
Озкаджар
16
Юкшек
10
Кахведжи
10
Чалханоглу
5
Озкан
20
Кадиоглу
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
3
Баришич
19
Соса
19
Соса
3
Баришич
15
Пашалич
7
Майер
7
Майер
15
Пашалич
7
Брекало
13
Влашич
13
Влашич
7
Брекало
11
Муса
17
Петкович
17
Петкович
11
Муса
8
Ковачич
9
Бельо
9
Бельо
8
Ковачич
16
Юкшек
22
Айхан
22
Айхан
16
Юкшек
10
Кахведжи
17
Акгюн
17
Акгюн
10
Кахведжи
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
10
Йылдырым
10
Йылдырым
21
Йилмаз
Остались в запасе
Хорватия
Турция
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
8
Никола Моро
ЦП
Главный тренер
Златко Далич
12
Алтай Баиндыр
ВР
0
Эртак Эзбир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
0
Эмре Акбаба
ПВ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
8
Никола Моро
ЦП
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
0
Эртак Эзбир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
0
Эмре Акбаба
ПВ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Хорватия - Турция
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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