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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Кипр - Норвегия
Кипр - Норвегия: обзор матча 12 октября 2023
Кипр
12.10.2023, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 7 тур
0 : 4
Завершен
Норвегия
33'
А. Серлот
65'
Э. Холанд
72'
Э. Холанд
81'
Ф. Эушнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кипр - Норвегия
87'
Замена
Б. Финне
️️️️
Ф. Эушнес
81'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Эушнес
79'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Э. Холанд
Замена
П. Корреа
️️️️
Г. Кастанос
79'
79'
Замена
К. Торстведт
️️️️
М. Эдегор
72'
ГОЛ! 0:3!
Э. Холанд
Пас отдал
А. Нуса
65'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Ф. Эушнес
63'
Замена
А. Нуса
️️️️
А. Серлот
63'
Замена
О. Бобб
️️️️
О. Сольбаккен
Замена
К. Пилеас
️️️️
Х. Харалампус
60'
Замена
М. Илия
️️️️
А. Какулис
54'
Замена
Д. Шполярич
️️️️
Х. Кириаку
54'
Желтая карточка
Я. Кусулос
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
12
Жоэль Малл
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
23
Харис Кириаку
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
4
Эктор Киприану
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
4
Павлос Корреа
ЦЗ
6
Данило Шполярич
ОП
12
Ставрос Гавриэль
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
9
Мариос Илия
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
15
Уго Ветлесен
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
22
Оскар Бобб
ПВ
0
Бор Финне
ЦФ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Малл
4
Андреу
7
Коррейя
8
Кусулос
2
Каро
6
Гогич
23
Кириаку
20
Кастанос
5
Харалампус
11
Какулис
4
Киприану
4-2-2-2
1
Нюланд
14
Рюэрсон
3
Айер
4
Эстигард
17
Мелинг
8
Берге
7
Эушнес
0
Сольбаккен
10
Эдегор
9
Холанд
7
Серлот
5
Харалампус
2
Пилеас
2
Пилеас
5
Харалампус
20
Кастанос
4
Корреа
4
Корреа
20
Кастанос
23
Кириаку
6
Шполярич
6
Шполярич
23
Кириаку
11
Какулис
9
Илия
9
Илия
11
Какулис
0
Сольбаккен
22
Бобб
22
Бобб
0
Сольбаккен
10
Эдегор
18
Торстведт
18
Торстведт
10
Эдегор
7
Серлот
20
Нуса
20
Нуса
7
Серлот
7
Эушнес
0
Финне
0
Финне
7
Эушнес
9
Холанд
11
Ларсен
11
Ларсен
9
Холанд
Остались в запасе
Кипр
Норвегия
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
12
Ставрос Гавриэль
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
15
Уго Ветлесен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
12
Ставрос Гавриэль
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
15
Уго Ветлесен
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Кипр - Норвегия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
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