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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Испания - Шотландия
Испания - Шотландия: обзор матча 12 октября 2023
Испания
12.10.2023, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 7 тур
2 : 0
Завершен
Шотландия
74'
А. Мората
86'
О. Сансет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Шотландия
Желтая карточка
Э. Ляпорт
90'
87'
Замена
К. МакЛин
️️️️
К. МакГрегор
87'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
Р. Портеус
ГОЛ! 2:0!
О. Сансет
Пас отдал
Хоселу
86'
85'
Желтая карточка
Д. Хендри
Замена
Хоселу
️️️️
А. Мората
85'
79'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Р. Кристи
79'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Л. Дайкс
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Х. Навас
74'
Замена
О. Сансет
️️️️
М. Мерино
67'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Карвахаль
67'
Желтая карточка
У. Симон
60'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
59'
51'
Желтая карточка
Н. Паттерсон
Замена
Б. Сарагоса
️️️️
М. Оярсабаль
46'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
А. Бальде
46'
Желтая карточка
М. Мерино
45'
+4
44'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Э. Робертсон
36'
Желтая карточка
Л. Дайкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
14
Алекс Бальде
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
16
Родри
ОП
6
Микель Мерино
ЦП
9
Гави
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Испания
13
Кепа
ВР
1
Давид Райя
ВР
17
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
0
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
18
Ойан Сансет
АП
9
Хоселу
ЦФ
Шотландия
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
14
Бальде
3
Ле Норман
14
Ляпорт
2
Карвахаль
16
Родри
6
Мерино
9
Гави
21
Оярсабаль
7
Торрес
7
Мората
3-2-3-1-1
1
Ганн
5
Портеус
13
Хендри
16
Маккена
3
Робертсон
2
Хики
7
МакГинн
4
Мактоминей
8
МакГрегор
11
Кристи
9
Дайкс
14
Бальде
17
Гарсия
17
Гарсия
14
Бальде
2
Карвахаль
22
Навас
22
Навас
2
Карвахаль
21
Оярсабаль
15
Сарагоса
15
Сарагоса
21
Оярсабаль
6
Мерино
18
Сансет
18
Сансет
6
Мерино
7
Мората
9
Хоселу
9
Хоселу
7
Мората
3
Робертсон
22
Паттерсон
22
Паттерсон
3
Робертсон
8
МакГрегор
23
МакЛин
23
МакЛин
8
МакГрегор
11
Кристи
17
Армстронг
17
Армстронг
11
Кристи
5
Портеус
8
Гилмор
8
Гилмор
5
Портеус
9
Дайкс
10
Адамс
10
Адамс
9
Дайкс
Остались в запасе
Испания
Шотландия
13
Кепа
ВР
1
Давид Райя
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
0
Давид Гарсия
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
1
Давид Райя
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
0
Давид Гарсия
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Испания - Шотландия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
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