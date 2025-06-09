Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Беларусь - Россия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Отбор ЧМ-2026. Италия выиграла в прощальном матче Спаллетти, Бельгия вырвала победу над Уэльсом, Хорватия забила 5 голов Чехии и другие результаты

Отбор ЧМ-2026. Италия выиграла в прощальном матче Спаллетти, Бельгия вырвала победу над Уэльсом, Хорватия забила 5 голов Чехии и другие результаты

Вчера, 23:49

В понедельник состоялись еще пять матчей европейского отборочного турнира ЧМ-2026.

В группе I победили Италия и Норвегия. Итальянцы обыграли Молдавию перед отставкой Лучано Спаллетти, а норвежцы минимально одолели Эстонию благодаря голу Эрлинга Холанда.

В группе J Бельгия едва не потеряла очки с Уэльсом, ведя в три мяча. Ранее Казахстан уступил Северной Македонии.

В группе L Хорватия разгромила Чехию, а Фарерские острова были сильнее Гибралтара.

Отбор ЧМ-2026. Европа. 4-й тур

Италия – Молдавия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Распадори, 40; 2:0 – Камбьясо, 50.

Эстония – Норвегия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Холанд, 62.

Бельгия – Уэльс – 4:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Лукаку (с пенальти), 15; 2:0 – Тилеманс, 19; 3:0 – Доку, 27; 3:1 – Уилсон (с пенальти), 45+7; 3:2 – Томас, 51; 3:3 – Джонсон, 70; 4:3 – Де Брюйне, 88.

Хорватия – Чехия – 5:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Крамарич, 42; 1:1 – Соучек, 58; 2:1 – Модрич (с пенальти), 62; 3:1 – Перишич, 68; 4:1 – Будимир (с пенальти), 72; 5:2 – Крамарич, 75.

Фарерские острова – Гибралтар – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Скэнлон, 23; 1:1 – Фредериксберг, 71; 2:1 – Йоханнесен, 86.

Календарь отбора ЧМ-2026

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2026

Еще по теме:
Модрич побил рекорд Джеко 1
Только четыре игрока чаще забивали за сборную, чем Лукаку 2
Сборная Казахстана проиграла 3 из 4 матчей после увольнения Черчесова 11
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Бельгия Уэльс Италия Молдавия Эстония Норвегия Фарерские острова Гибралтар Хорватия Чехия
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фото«Манчестер Сити» объявил о втором трансфере за сутки
19:30
У бронзового призера Первой лиги будет спонсор: «Нельзя допустить трагедию»
19:19
2
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
19:07
Сборная Узбекистана разгромила участника ЧМ-2022
18:50
3
ЦСКА может вернуть тренера, при котором команда стала пятой в РПЛ
18:40
3
Переход Меньяна в «Челси» сорвался: подробности
18:06
«Спартак» нацелился на полуфиналиста ЧМ-2022
17:56
2
ФотоГлушаков прошел возле «Лукойл Арены» с плакатом «Я ненавижу «Спартак»
17:17
23
Футболист «Краснодара» – о Мостовом: «Я не знаю, кто это»
16:42
6
Стало известно, почему «Зенит» отказался от трансфера Садулаева
16:34
11
Все новости
Все новости
Модрич побил рекорд Джеко
00:15
1
Отбор ЧМ-2026. Италия выиграла в прощальном матче Спаллетти, Бельгия вырвала победу над Уэльсом, Хорватия забила 5 голов Чехии и другие результаты
Вчера, 23:49
Только четыре игрока чаще забивали за сборную, чем Лукаку
Вчера, 22:44
2
Сборная Казахстана проиграла 3 из 4 матчей после увольнения Черчесова
Вчера, 19:50
11
Левандовски отказался выступать за сборную Польши: подробности
8 июня
3
Назван еще один кандидат на место главного тренера сборной Италии
8 июня
Полиция Эстонии не допрашивала Дасу, он покинул страну вместе со сборной Израиля
8 июня
1
Спаллетти объявил, что его уволят из сборной Италии
8 июня
4
Названы кандидаты на замену Спаллетти в сборной Италии
8 июня
Отбор ЧМ-2026. Нидерланды победили Финляндию, Сербия сыграла вничью с Албанией
7 июня
Отбор ЧМ-2026. Англия с минимальным счетом обыграла Андорру
7 июня
4
Отбор ЧМ-2026. Норвегия разгромила Италию, Хорватия забила 7 голов, Бельгия потеряла очки и другие результаты
6 июня
1
Пойманный на кокаине Еременко вызван в сборную Финляндии впервые за 9 лет
31 мая
8
В Федерации футбола Португалии отреагировали на информацию о назначении Моуринью
15 мая
Роналду может вернуться под контроль Моуринью в сборной Португалии
15 мая
1
Игрок ЦСКА в июне проведет прощальный матч за сборную
9 мая
Колосков оценил возможности Трампа повлиять на допуск России к отбору на ЧМ-2026
9 мая
8 сборных ни разу не побеждали в истории квалификаций ЧМ
28 марта
Холанд забил 40 голов за сборную быстрее всех среди европейцев со времен Герда Мюллера
26 марта
4
Сборная Казахстана выиграла 2 из 4 матчей после ухода Черчесова
26 марта
3
Титов оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026
26 марта
2
Отбор ЧМ-2026. Победа Казахстана и другие результаты
26 марта
Адиев оценил игру сборной Казахстана без Черчесова
25 марта
Отбор ЧМ-2026. Англия разгромила Латвию (3:0) и другие результаты
25 марта
1
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
24 марта
1
Отбор ЧМ-2026. Казахстан уступил Уэльсу (1:3) в 1-м матче без Черчесова
23 марта
8
ВидеоХоланд отказался общаться с двойником из Молдавии
22 марта
7
Отбор ЧМ-2026. Холанд помог Норвегии разгромить на выезде Молдавию (5:0)
22 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 