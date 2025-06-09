Отбор ЧМ-2026. Италия выиграла в прощальном матче Спаллетти, Бельгия вырвала победу над Уэльсом, Хорватия забила 5 голов Чехии и другие результаты

В понедельник состоялись еще пять матчей европейского отборочного турнира ЧМ-2026.

В группе I победили Италия и Норвегия. Итальянцы обыграли Молдавию перед отставкой Лучано Спаллетти, а норвежцы минимально одолели Эстонию благодаря голу Эрлинга Холанда.

В группе J Бельгия едва не потеряла очки с Уэльсом, ведя в три мяча. Ранее Казахстан уступил Северной Македонии.

В группе L Хорватия разгромила Чехию, а Фарерские острова были сильнее Гибралтара.

Отбор ЧМ-2026. Европа. 4-й тур

Италия – Молдавия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Распадори, 40; 2:0 – Камбьясо, 50.

Эстония – Норвегия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Холанд, 62.

Бельгия – Уэльс – 4:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Лукаку (с пенальти), 15; 2:0 – Тилеманс, 19; 3:0 – Доку, 27; 3:1 – Уилсон (с пенальти), 45+7; 3:2 – Томас, 51; 3:3 – Джонсон, 70; 4:3 – Де Брюйне, 88.

Хорватия – Чехия – 5:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Крамарич, 42; 1:1 – Соучек, 58; 2:1 – Модрич (с пенальти), 62; 3:1 – Перишич, 68; 4:1 – Будимир (с пенальти), 72; 5:2 – Крамарич, 75.

Фарерские острова – Гибралтар – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Скэнлон, 23; 1:1 – Фредериксберг, 71; 2:1 – Йоханнесен, 86.

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