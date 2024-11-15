Рабинер сделал важный вывод из поражения Армении от Фарер

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал проигрыш Армении Фарерским островам в Лиге наций (0:1).

«Армения проиграла дома матч Лиги наций Фарерским островам. Вот что значит даже гораздо более сильной на бумаге команде выходить на игру без тренера. Александра Петракова уволили, назначить еще никого не успели, на игру команду выводил какой-то технический директор. И вот результат.

В основе армянской сборной были пять игроков из РПЛ – Сперцян, Тикнизян, Арутюнян, Иву и Севикян. Все в клубах (ну, кроме явного запасного, и очень молодого, защитника «Краснодара» Арутюняна) не просто играют, а приносят большую пользу, а Сперцян вообще звезда. Но нельзя играть в футбол без тренера. Просто нельзя», – написал Рабинер.

Арменией в матче руководил Сурен Чахалян.

Армяне рискуют вылететь в низший дивизион Лиги наций.

Фареры могут выйти в Лигу В.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов